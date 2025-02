Nunca será suficiente para Trump...

En los últimos días, se ha estado a expensas de la agenda de Donald Trump, donde de nuevo se amanece con la imposición de aranceles al acero y al aluminio, a pesar de que hace una semana se había puesto en pausa la medida a México por un mes. Este anuncio no nos debería sorprender, ese es el estilo de negociación del presidente Trump, donde, más allá de acuerdos, la brújula de negociación apunta siempre a imponer condiciones que no podrán ser jamás satisfechas por sus pares, independientemente del esfuerzo que se haga, porque lo que importa es su agenda interna: “Hacer a Estados Unidos rico otra vez”. Así, en el caso mexicano, como él mismo lo refirió el día de ayer, no se está haciendo lo suficiente para detener la migración y el tráfico de fentanilo por sus fronteras. Nada nuevo bajo el sol, de una promesa anunciada.

Mientras tanto, del lado mexicano, se ha tratado de responder a las peticiones hechas por las autoridades americanas: detener el flujo de migrantes hacia la frontera y asumir la responsabilidad de las deportaciones hacia México, así como la contención del tráfico de fentanilo a la frontera sur con Estados Unidos, para lo cual se ha llevado a cabo un despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en distintos puntos de la frontera norte, cumpliendo con las peticiones de sus colegas americanos. Como resultado, a partir del 5 de febrero se puso en marcha la “Operación Frontera Norte”, mediante la cual el gobierno ha reportado hasta el lunes 10 de febrero la detención de 179 personas, el aseguramiento de 100 armas —de las cuales 13 provienen de Estados Unidos—, 19,077 cartuchos de diversos calibres, 643 cargadores y decomisos de distintas sustancias, entre las cuales destacan: marihuana (538.5546 kg), cocaína (440.0818 kg), metanfetamina (538.4566 kg), heroína (0.0125 kg) y fentanilo (8.5618 kg), además de 160 vehículos, 20 inmuebles y más de 90,000 pesos en moneda nacional, de conformidad con lo reportado por el gobierno federal.

Sí, es un hecho el esfuerzo por dejar ver a nuestros vecinos del norte que, a veces, nos ponemos las pilas cuando nos presionan, pero más allá de eso… ¿Estas cifras nos dicen algo? ¿Estos decomisos y despliegues lograrán convencer a los americanos de que estamos haciendo las cosas de otro modo? ¿Y verdaderamente esto contribuye a detener y desmontar las redes de contubernio tanto de migración como de tráfico de sustancias ilegales en ambos lados de la frontera? Queda claro que, por ahora, nada parece suficiente para Trump y su equipo. De hecho, las amenazas son constantes para quien no cumpla sus deseos al pie de la letra.

Tanto es así el pronóstico que, a pesar del despliegue militar americano por tierra, aire y mar para, supuestamente, recabar “inteligencia más directa” sobre las operaciones de los grupos criminales mexicanos, se suman más manos a la operación: alrededor de 1,500 soldados en la frontera con México hace unos días, además de los 2,500 elementos de la Guardia Nacional y la Reserva de Estados Unidos —en 2018 se lograron contabilizar hasta 7,000 elementos—. Sí, no cabe duda de que el Departamento de Defensa está mostrándole al pueblo americano que implementar medidas para fortalecer su seguridad nacional es cosa seria… pero ¿realmente esto logrará vulnerar las redes de contubernio criminal y lógicas delictivas transnacionales en ambos lados de la frontera? ¿Estas acciones están destinadas a atacar el tráfico de fentanilo, el consumo y su distribución en los Estados Unidos?

En 2023, se llevó a cabo una de las mayores incautaciones de fentanilo en el puerto de entrada de Arizona, en Nogales, más que en cualquier otro puerto o punto fronterizo —5 millones de píldoras de fentanilo—, y en el periodo de julio de 2022 a febrero de 2023 se incautaron más de cuatro toneladas de fentanilo ilícito, de acuerdo con información de CBP (https://www.cbp.gov/newsroom/stats/drug-seizure-statistics). Esto se debió a la implementación de tecnología sensible, lo cual representó el 58% de las incautaciones de droga sintética en los puertos de entrada entre México y Estados Unidos. Así, los decomisos más fuertes en los últimos años se llevaban a cabo en los puertos de entrada de California y después en Arizona.

Esto nos lleva a proponer datos importantes en esta cruzada contra el fentanilo y la criminalización de la migración, donde militarizar los espacios posiblemente no sea el mejor recurso para desmantelar economías ilegales. Quizá se trata de mejoras tecnológicas, como la operación “Loto Azul”, que incluyó operaciones de desmantelamiento de redes de colusión y cadenas de suministro, vigilancia estratégica de puertos de entrada, de la mano de vigilancia policial permanente, un seguimiento impecable en lugares de interés estratégico y poco azaroso. Necesitamos menos criminalización y más acción, priorizando estrategias fronterizas de seguridad inteligentes y mucho trabajo en los tres niveles de gobierno. No le demos muchas vueltas.