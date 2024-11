Netflix gana una batalla ante accionistas

Buenas noticias desde Los Gatos California!

De acuerdo con una nota publicada ayer miércoles en Reuters, reportada por Jonathan Stempel y Jonathan Oatis, el caso Pirani contra Netflix Inc. et. al., (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de California, N°. 22-02672), de los accionistas contra Netflix, fue desechado este martes 26. La demanda de los accionistas acusaba a la compañía líder de streaming de restar importancia al impacto en el crecimiento de suscriptores del uso compartido de cuentas, donde los miembros que pagan comparten nombres de usuario y contraseñas con miembros que no pagan en otros hogares.

La demanda colectiva propuesta encabezada por un administrador con sede en Texas comenzó después de que Netflix revelara en abril de 2022 que había perdido 200,000 suscriptores en el trimestre anterior, la primera caída en una década, y que podría perder 2 millones más en los próximos tres meses.

Cabe aclarar que dicha caída en suscriptores había caído como balde de agua helada a varios analistas y accionistas que habían visto crecimientos increíbles desde prácticamente el lanzamiento de la empresa y acentuada durante los años de la pandemia.

Netflix atribuyó la caída a varios factores, incluido el uso compartido de cuentas, la creciente competencia y el cierre del servicio en Rusia tras la invasión de Ucrania. En su momento, las acciones cayeron un 35% al día siguiente, eliminando más de 54.000 millones de dólares de valor de mercado.

Sin embargo, el juez de distrito estadounidense Jon Tigar, en Oakland, California, dijo que las afirmaciones anteriores de Netflix de tener "aproximadamente un 60% de penetración" en Estados Unidos y Canadá con "mucho margen" para crecer no eran falsas ni engañosas, porque se referían a pagos suscriptores y no implicaba que el crecimiento fuera seguro.

De acuerdo con el juez de distrito, tampoco se encontraron pruebas de que Netflix ocultara alguna determinación de que compartir cuentas obstaculizaría gravemente el crecimiento.

Los abogados del demandante no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Netflix y sus abogados no respondieron de inmediato a solicitudes similares.

Tigar había desestimado una versión anterior de la demanda en enero. El despido del martes fue con prejuicio, lo que significa que el demandante Fiyyaz Pirani, el administrador de Imperium Irrevocable Trust, no puede volver a modificar su demanda.