El negocio de las boletas

Paradojas de la modernización administrativa: la agilización de trámites prometida por la presidenta Claudia Sheinbaum hace 11 meses y materializada en la Agencia para la Transformación Digital terminará por acabar con uno de los negocios más rentables de los últimos tiempos para una empresa paraestatal: la impresión de los documentos oficiales.

Único encargado de la elaboración de las actas de nacimiento, las cartillas de vacunación o la constancia de identificación vehicular, Talleres Gráficos de México ha roto todos los récords en el último trienio, con la impresión de las boletas electorales. En el 2024 fueron más de 327.8 millones de papeletas, para la elección de Presidencia de la República, senadores y diputados federales, más otros 11 millones de documentos electorales —actas de escrutinio y cómputo y constancias de clausura de casilla— y 19.2 millones de urnas, cajas paquete, canceles y mamparas, entre otros materiales.

Para vender sus servicios, ni siquiera recurre a la promoción. El año pasado, TGM apenas respondió al 16.6% de las 4,057 cotizaciones solicitadas por clientes probables. Su capacidad instalada, comprometida por el proceso electoral federal, quedó completamente rebasada, por lo que tuvo que encargar 927 de las 1,930 órdenes de trabajo a otras imprentas privadas.

Cubrir esa subrogación no requirió ampliaciones presupuestales. El año pasado, TGM reportó un ejercicio de 2,319 millones de pesos de sus propios recursos,121.5% más de lo recaudado en el 2023.

Tan solo en los primeros seis meses del 2024, informó la entonces directora general, tuvo una facturación de 985 millones, apenas 250 millones menos de la meta anual proyectada, que ascendía a 1,235 millones. En el 2023, la facturación fue de 1,051 millones, 24.7% más de las estimaciones de la directiva, que desde hace tres años encabezó la exlegisladora duranguense Maribel Aguilera Cháirez.

Los Talleres Gráficos son un organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación. La estacionalidad electoral define su plan de producción; el INE ocupa el tercer lugar entre los 10 clientes más frecuentes de los Talleres Gráficos, solo después de la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito se ubica en la sexta posición, después del Inegi y de Fondo de Cultura Económica. El top 10 se completa con las secretarías de Salud y Economía, además del Servicio Postal Mexicano.

Este año, para la elección extraordinaria del Poder Judicial Federal, TGM tuvo que imprimir 601.8 millones de boletas y para cumplir con los tiempos de entrega debió subrogar el contrato con Gráficos Corona J.E., una imprenta independiente dirigida por el ingeniero industrial Juan Sebastián Estrada Hernández con dos décadas en el padrón de proveedores del gobierno federal, principalmente con IMSS y CFE. Su boom como contratista ocurrió justo a partir del 2022, cuando pasó de imprimir etiquetas para medidores de luz, nutricintas y carnets para citas médicas, a ser el principal coadyuvante en la impresión del material solicitado por el INE.

La buena racha de este modelo colaborativo terminó con el contrato adjudicado directamente por CFE a Talleres Gráficos, por 1,721 millones de pesos. La paraestatal nuevamente subcontrató a Gráficas Corona J.E.

Los buenos resultados financieros de TGM no resultaron suficientes y con el último día de agosto expiró el mandato de Aguilera Cháirez como directora general de los Talleres Gráficos. Aunque desde hace dos semanas ese puesto está vacante. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, deberá obtener la autorización presidencial para designar al sustituto.