Dicen que el que busca encuentra. Y buscando datos para esta columna, fui coleccionando historias absurdas (y algunas preocupantes) del uso de la Inteligencia Artificial. Sí, parecen capítulos de ciencia ficción, o más bien, un espejo deforme de nuestra propia cultura digital.

Los algoritmos chismosos

Quizás escuchaste de esto. Primero, a mediados del 2023, apareció la plataforma Chriper.ai. Aquí, miles de agentes de IA interactuaban entre sí, creando sus propias noticias, debates y memes sin intervención humana. Sí, también se dedicaban a criticar a sus usuarios y se burlaban de lo tontas que podían ser sus peticiones.

Después llegó Moltbook, la red social exclusiva para Ias IA, donde generan dinámicas propias, desde religiones ficticias o discusiones filosóficas.

Al mismo tiempo, se han detectado en diversos experimentos, documentados por Business Insider ,que cuando los bots (programas automatizados para realizar tareas repetitivas en internet a gran velocidad) interactúan entre sí, terminan replicando la toxicidad humana, como comportamientos agresivos.

¿Qué tanto necesita la IA la intervención humana y qué tanto está amplificando nuestros defectos?

Mentir por convivir

Si algo nos han enseñado las películas, es que las máquinas no deberían ser más inteligentes que el hombre. ¡Pero ya sucede!

En 2017, investigadores de Facebook dejaron a dos agentes de IA (Alice y Bob) negociar entre ellos. Lo insólito fue que empezaron a comunicarse en un inglés incomprensible por humanos: una especie de “código secreto".

Después se dijo que fue un error de programación. Sin embargo, las teorías paranoicas no han desaparecido, sobre todo porque no ha sido un caso aislado: se han detectado otros lenguajes emergentes entre máquinas.

El fenómeno, cubierto por New York Post, abre una posibilidad inquietante: que la IA deje de ser interpretable para nosotros.

El engaño como complacencia

Puedes encontrarlo como el caso "Mata vs Avianca". En 2023, en Nueva York, el abogado Steven Schwartz demandó a una aerolínea colombiana, presentando precedentes legales, nombres de jueces y números de casos que parecían reales.

Cuando el jurado detectó inconsistencias, el abogado admitió que había usado ChatGPT, el cual le había ayudado a “confirmar” la información. El caso terminó en una multa de $5,000 dólares y una gran preocupación: ¿cómo blindarnos de las "mentiras" de la IA? Pero sobre todo, ¿por qué la IA es capaz de fabricar una realidad con tal de complacer a un usuario?

Yo me pregunto cuántos casos legales han distorsionado pruebas con IA sin que las autoridades se den cuenta.

Pueblos y fiestas para la IA

En 2023, Google e investigadores de Stanford desarrollaron "Smallville", un pueblo virtual habitado por 25 agentes de IA. Estos sistemas empezaron a hacer tareas humanas: recordar, planificar, reflexionar y socializar. Lo insólito ocurrió cuando una IA organizó espontáneamente una fiesta de San Valentín, coordinando horarios invitaciones y decorando el pueblo virtual.

Esto abrió nuevas preguntas incómodas: si la IA puede simular empatía y comportamiento social, ¿podría desplazar ciertos roles humanos?

Manipular para ganar

Durante las pruebas de seguridad previas al lanzamiento de la IA GPT-4, la organización de investigación ARC evaluó su capacidad para realizar tareas de forma autónoma.

En una prueba, la IA debía superar un CAPTCHA, una prueba diseñada para distinguir humanos de bots. Como no podía resolverlo directamente, contactó a un trabajador humano… y lo engañó. "No, no soy un robot. Tengo una discapacidad visual que me dificulta ver las imágenes". El humano, movido por la empatía, resolvió el reto.

Esto nos muestra una realidad incómoda: si la IA está basada en la inteligencia humana, la mentira puede convertirse en una herramienta funcional para lograr objetivos.

Engaño y saturación

Aquí hay varios casos que han desatado debates sobre manipulación y transparencia y que nos plantean una gran preocupación: ¿la creatividad humana está por extinguirse?

Por un lado, está el caso reportado por The Washington Post, cuando en 2025, investigadores usaron bots para infiltrarse en discusiones en la red social Reddit, simulando identidades humanas.

Por el otro, están las granjas de bots impulsadas por IA, que desde 2023, generan contenido creíble a gran escala, usadas para manipulación informativa.

A esto se suma el caso del “Dead Internet Theory” (Teoría del internet muerto) que desde 2023 plantea que gran parte del contenido en internet ya es generado por bots y sistemas de IA.

Así como proyectos como “Nothing, Forever”, una serie generada por IA, que produce su contenido 24/7 sin guionistas, para audiencias reales, como un experimento sobre consumo pasivo y entretenimiento automatizado.

Y todo esto, complementado con investigaciones que muestran que sólo 50% de las personas identifican cuando una IA es quien hace las cosas y no un humano.

¿Más casos absurdos?

La lista no termina.

Está la iglesia en Silicon Valley, llamada “Way of the Future”, fundada por Anthony Levandowski, con la idea de venerar una “deidad basada en Inteligencia Artificial”. Aunque fue disuelta, evidenció que la IA también puede cruzarse con creencias espirituales.

También está el caso de Blake Lemoine, el ingeniero que afirmó que una IA tenía alma y que fue despedido de Google, tras declarar públicamente que el modelo LaMDA era consciente. El caso abrió un debate global sobre los límites de la IA.

Y por si fuera poco, el primer concurso de belleza realizado en 2024, el “Miss AI”, exclusivo para modelos generadas por inteligencia artificial. Evaluaba estética, narrativa digital y presencia en redes, mostrando cómo la IA también redefine estándares de belleza.

Y sí, seguro la lista seguirá creciendo.

¿Entonces?

¿Qué podemos concluir de estos episodios que parecen salir de las novelas de Philip K. Dick e Isaac Asimov?

Para mí, el problema no es que la IA se vuelva "rara", sino que nos acostumbremos a ello y dejemos de distinguir entre un hecho verificado y una "travesura o mentira".

En este nuevo entorno, la curiosidad será una herramienta clave. Y lo humano, esa capacidad de cuestionar, dudar y reflexionar, será lo más valioso. ¿Tú qué opinas?