Monex recibe mejora de Fitch

Banco Monex, un prestador de diversos servicios financieros en México, recibió un incremento en su calificación crediticia en escala local por parte de la agencia Fitch Ratings, debido a que la empresa presentó un crecimiento sostenido en su ingreso operativo total.

Fitch aumentó la calificación de Banco Monex de 'AA-(mex)' a AA(mex)', o del cuarto al tercer escalón en la clasificación local de activos con grado de inversión. La perspectiva fue ratificada en un nivel 'estable'.

La calificadora espera que los fundamentos crediticios de Banco Monex se mantengan en línea con sus calificaciones actuales, a pesar de las expectativas de una economía más débil en 2025.

La visita de Sandra Van Os a México no fue protocolaria, sino estratégica.

Al reunirse con médicos y autoridades, la vicepresidenta de Ensayos Clínicos de Synthon subrayó una verdad incómoda: “Un medicamento que no puede pagarse es un tratamiento inexistente”.

Ese mensaje encierra un reto financiero y social importante y es que en un sistema de salud con presupuestos limitados, los medicamentos biocomparables se vuelven una palanca de sostenibilidad.

Synthon apuesta por ocupar ese espacio: ofrecer la misma eficacia que los productos de patente, pero a un costo menor, ampliando el acceso y reduciendo lo que llaman “toxicidad financiera”.

La clave está en transformar la innovación científica en una ventaja económica real para pacientes, instituciones y gobiernos.

OpenAI, respaldada por Microsoft, anunció el miércoles su colaboración este verano con la empresa de inteligencia artificial Anthropic, respaldada por Amazon y Google, de Alphabet, en un proyecto de evaluación.

Cada empresa probó los modelos de IA disponibles públicamente de la otra utilizando sus propias evaluaciones internas de seguridad y desalineación, según la empresa de IA.

OpenAI indicó que evaluó los modelos Claude Opus 4 y Claude Sonnet 4 de Anthropic, mientras que Anthropic examinó GPT-4o, GPT-4.1, OpenAI o3 y OpenAI o4-mini, que eran los modelos que impulsaban ChatGPT en ese momento.

La empresa probó los modelos basándose en la jerarquía de instrucciones, el jailbreaking, la alucinación y la conspiración. Anthropic publicó sus hallazgos, indicando que sus evaluaciones se centraron en las propensiones relacionadas con la adulación, la denuncia de irregularidades, el instinto de supervivencia y el apoyo al abuso humano.

La compañía evaluó las capacidades vinculadas a socavar las evaluaciones y la supervisión de seguridad de la IA.

Las acciones de Solaria subieron 8.8% después de que UBS aumentara el precio objetivo del fabricante español de paneles solares 34% con el argumento de que los centros de datos podrían "cambiar las reglas del juego".

UBS reitera su recomendación de "comprar", con la expectativa de que la jornada de mercados de capitales de Solaria de septiembre, enfocada en los centros de datos, sea un potente catalizador para el valor.

Señala que su mayor confianza se basa en la monetización de una mayor parte de la capacidad garantizada de los centros de datos de Solaria.

accionesyreacciones@eleconomista.mx