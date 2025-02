El milagro llamado Trump

Al presidente Donald Trump le gusta hacer creer que ignora la verdadera causa del déficit comercial de su país con el resto del mundo. Él sabe perfectamente, que la razón está en el enorme déficit fiscal que vienen arrastrando décadas atrás, los gobiernos tanto demócratas como republicanos ello, y, la necesidad de estar financiándolo ha llevado a los EU a engullir prácticamente todo el ahorro del resto de las personas y países del orbe. Siendo la moneda de refugio no hay nación que no tenga sus reservas en dólares como tampoco hay portafolio que no contenga bonos del tesoro de aquella nación. Así, el descomunal gasto de gobierno provoca la emisión excesiva de dinero que vía créditos baratos le dan una fuerza de consumo sobresaliente a los norteamericanos. Lo mismo podemos decir de las ventajas comparativas y las mínimas bases del comercio exterior, Trump no las ignora, pero se hace que no sabe. Los aranceles como instrumento de presión política son, sin embargo, la punta del iceberg debajo del cual están la tecnología y la capacidad militar.

Entonces en dónde está el milagro de Trump. En México, por ejemplo, durante los últimos 6 años miles de pequeños empresarios y locatarios de las ramas textil, calzado y juguetes han visto como el país se ha llenado de ciudadanos chinos y atiborrado de mercancía ilegal de China con la que es imposible competir en principio, por los subsidios de gobierno que trae y su pésima calidad. Y es que no sólo son los centros históricos a lo largo y ancho del país sino las mejores zonas urbanas en donde se aprecia con perplejidad cómo se compran en efectivo instalaciones e inmuebles por parte de estas personas que suelen presentarse sin serlo, como “empleados” de Huawei o BYD que para efectos son una gran pantalla. La ilegalidad respira por todos lados ante este fenómeno del comercio ilegal chino. De súbito con la llegada de Trump hemos visto operativos diarios de decomiso de mercancías que suman grandes cantidades aliviando de la mala competencia a los mexicanos al menos por un tiempo, para ellos el presidente norteamericano les hizo el milagro.

Igualmente, están pensando aquellas personas mexicanas víctimas del narcotráfico, extorsión, trata de personas, pornografía infantil y todos los agregados que el crimen organizado han impuesto sin consecuencia, hasta que este gobierno tan pronto como arrancó y alineo objetivos con EU ante la presión por el fentanilo, comenzó a actuar de tal manera que reporta la detención de 10,000 presuntos delincuentes en 4 meses, cerrado laboratorios clandestinos que se supone no había y decomisado toneladas de aquella droga que tampoco había. El destino que el país tenga por las acciones de Trump es incierto, pero por lo pronto hay resultados positivos concretos y tangibles.