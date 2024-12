Un México más humano: Convocatoria Nacional de Cadena de Favores

Hace unos días comenzaron las fiestas navideñas, entre regalos, intercambios y baile, todos hemos estado disfrutando de estas fechas decembrinas, donde las calles brillan con luces de esperanza y nuestras tradiciones nos invitan a compartir momentos de felicidad y fraternidad. Ante todo este escenario, surge una reflexión profunda: ¿qué podemos hacer, juntos, para construir un México más solidario y humano? La respuesta, aunque sencilla, tiene el poder de transformar vidas: ayudarnos unos a otros o como decían los abuelos: “Haz el bien, sin mirar a quién.”

Por ello, el día de hoy, quiero invitarlos a participar en la Convocatoria Nacional de Cadena de Favores, un llamado a despertar lo mejor de nuestra esencia mexicana: la solidaridad y la fraternidad. Este movimiento busca que millones de corazones, desde todos los rincones del país, se unan en pequeños actos de bondad que enciendan una ola de cambio colectivo. Porque, como escribió Octavio Paz, “la solidaridad, es la ternura de los pueblos”.

Una cadena de favores es mucho más que un simple gesto. Es una manera de mostrar que el amor y la empatía no se agotan cuando se comparten; al contrario, el amor y la empatía que se comparte, se multiplica. Es la Maestra Magda que, en lugar de descansar, dedica su tiempo a enseñar en una comunidad marginada. Es el abuelito Samuel que lleva a sus nietos a la escuela. Es la joven empresaria que guía a estudiantes a cumplir sus sueños. Es el vecino que, con sus propias manos, arregla la bicicleta de un niño para que pueda ir a la escuela. Pequeñas acciones que, cuando se enlazan, se convierten en un torrencial de bondad capaz de transformar vidas y comunidades.

Por qué México necesita esto

En un país tan hermoso y diverso como el nuestro, las desigualdades siguen siendo una realidad que no podemos ignorar. Sin embargo, nuestra historia nos ha demostrado que en los momentos más difíciles, la solidaridad emerge como nuestra mayor fortaleza.

Desde los sismos de 1985, pasando por los recientes huracanes Otis y John, hasta los grandes desafíos globales, México ha mostrado al mundo lo que significa estar unidos. Somos un pueblo que no espera a que le digan qué hacer; salimos, ayudamos, construimos y transformamos juntos nuestra realidad. Como dijo Jorge Luis Borges en su famosa Oda escrita en 1966: “Nadie es la patria, pero todos lo somos.”

Cómo participar

La propuesta es simple: haz un favor y pásalo.

Realiza un favor: Puede ser tan pequeño como compartir un plato de comida, o tan significativo como ofrecer tu tiempo o habilidades para ayudar a alguien. Invita a otros a unirse: Anima a quien reciba tu ayuda a que haga lo mismo por otra persona. Comparte tu historia: no se trata de caer en la propaganda inútil, absurda o soberbia, si quieres hacer algo por alguien, simplemente “hazlo”, no necesitas publicarlo. Pero si logramos encontrar las palabras precisas, no para presumir que se ayuda, sino para agradecer lo recibido, para contagiar a otros de participar en esta Convocatoria, entonces usemos el hashtag #CadenaDeFavoresMX en redes sociales, con el único objetivo de inspirar a más mexicanos a unirse.

Queremos que las redes sociales se conviertan en un espacio para celebrar lo mejor de nosotros mismos, llenando los muros de historias de generosidad y esperanza.

Un llamado a la acción

Las empresas y los gobiernos tienen un papel clave en amplificar su alcance. Las empresas pueden donar productos, servicios o incluso tiempo de sus empleados. Los gobiernos pueden facilitar espacios públicos para actividades comunitarias y de apoyo mutuo. Cuando todos ponemos algo de nuestra parte, el impacto colectivo se multiplica.

El impacto de la bondad

Los actos de bondad no solo benefician a quienes los reciben; también transforman a quienes los realizan. Ayudar reduce el estrés, nos llena de propósito y nos conecta con los demás. Como dice un proverbio mexicano: “Una mano que da, siempre será más bendecida que la que recibe.” En un México que a menudo se siente dividido, la bondad puede ser el puente que nos une.

Una invitación al cambio

Este diciembre, te invito a ser parte de algo más grande. Que esta convocatoria sea el inicio de una tradición anual, una cadena interminable de favores que haga de México un país más justo, solidario y humano.

No se necesitan grandes recursos para comenzar. Basta un acto de generosidad, una chispa de esperanza y la certeza de que cada pequeño esfuerzo suma. Como escribió la Madre Teresa de Calcuta: “Quien no vive para servir, no sirve para vivir.”

México está listo. ¿Y tú?

Hagamos de este diciembre el momento en que recordemos que la grandeza de un pueblo no se mide por su riqueza, sino por su capacidad de cuidar y proteger a los suyos. Que este año, el mejor regalo que demos sea el regalo de ayudar. Porque al final del día, como reza la sabiduría popular: “Hoy por ti, mañana por mí.” Que esta Cadena de Favores sea el principio de un México más humano y unido.