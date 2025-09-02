México en la campaña de Trump

Tiene razón el secretario de Economía al asegurar que las economías de Estados Unidos y México están tan estrechamente vinculadas que es altamente improbable que el presidente Donald Trump no suscriba un nuevo T-MEC.

El Gobierno de la República quiso que hacer de la relación comercial. financiera, migratoria y seguridad un solo tema en las pláticas, pero no se pudo porque la Casa Blanca, por razones electorales, impuso su idea de negociarlos por separado

México fue tema de campaña del presidente Trump, así que, a querer o no, durante los próximos 13 meses y tres días que faltan para las elecciones legislativas, cruciales para que los republicanos retengan su mayoría en el Congreso, golpeará a México. ¿Por qué cambiar si así ganó en 2024? Nada personal, solo negocios.

¿Son lujo las camionetas blindadas?

Nadie puede decirse sorprendido por la afirmación de Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que habrá un megarecorte al gasto del Poder Judicial Federal, cuyo primer discurso pareció síntesis de la exposición de motivos de la iniciativa lopezobradorista de reforma judicial.

La premisa de la reforma era acabar con lo que el oficialismo califica como lujos y derroches, aunada a la ralentización de la economía que fuerza a la austeridad, y el elegido presidente de la Corte sólo cumple el objetivo oficial.

Aquí se ha dicho que las bandas del crimen organizado sólo esperan que esté instalado el próximo Poder Judicial, y que arrebatarles el control de tantas comunidades y regiones de la República llevará años. La pregunta es ¿sería un lujo darles camionetas blindadas a los juzgadores?

¿Cuántos pobres hay en México?

El innegable hecho de que las alzas de salario mínimo y el impacto de 800,000 millones de pesos en los programas de bienestar redujeron drásticamente la pobreza en la República, cifras que confirma el Inegi.

Eso no ha impedido que la IV-T enfrente duras críticas de sus malquerientes, pues las cifras duras de las estadísticas están sujetas a interpretaciones y, paradójicamente, ambos tendrían razón.

En el México real, tristemente, persisten la pobreza y la desigualdad, ¿cuántos pobres? Demasiados. Serán inaceptable que opositores y oficialismo se conformaran. El reto, quienquiera que gobierne, es decidir cómo recuperar el crecimiento sano de la economía.

Notas en remolino

Kenia López Rabadán, panista recién elegida presidenta de la Cámara de Diputados prometió será institucional. “No es mi rol callar a ningún legislador, sino propiciar el debate parlamentario” … Casa Blanca anunció la destrucción de una lancha de motor, con 11 hombres a bordo. que transportaban droga desde Venezuela. La lancha con droga no parece distinta las que por docenas ha interceptado México. Sólo que nuestra Marina prefiere capturarlas y confiscar la droga … El ministro en retiro José Ramón Cossío dijo acatará la eventual decisión de reducir su pensión …