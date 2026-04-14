México: autos ligeros, guerra de precios

El mercado de autos ligeros en México registra una “guerra de precios” en la que la mayoría de las marcas y distribuidores cerraron el año 2025 con menores utilidades.

La “guerra de precios” lleva a una merma en la rentabilidad de las empresas, que se registra en toda la cadena de la industria automotriz.

Por lo que debería de comenzar a entrar a una ruta final porque ya está en riesgo la sobrevivencia de las propias empresas.

Ese es el panorama que plantea el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA), Guillermo Rosales.

Al inicio de este año 2026, la tendencia se mantiene y se refleja con un primer trimestre en el que se observó un récord histórico de ventas de vehículos ligeros.

Precios por debajo de la inflación

Con precios por debajo de la inflación. En los últimos dos años, el precio de los autos ligeros se ha mantenido debajo del nivel inflacionario.

En el mercado mexicano se está registrando un abaratamiento de los vehículos ligeros.

En términos relativos, en comparación con los principales mercados de América Latina, en pesos mexicanos, expresados en dólares, en autos de la misma marca, modelo y versión los autos ligeros en México están más baratos entre un 25% y hasta 40% que en Argentina y Brasil, por ejemplo.

Sobreoferta mundial y empresas chinas

Hay, en el mercado local, una hipercompetencia con descuentos y promociones que incluso rayan en el exceso.

Es una lucha de todos, contra todos. Salvo un par de marcas que se han quedado fuera de esta guerra de precios.

Se combinan una oferta crediticia muy flexible con plazos de hasta 72 meses y tasas de interés a la baja en un contexto en el que los precios de los autos ligeros se mantienen más estables que la inflación general, e incluso por debajo de ella, lo que está generando una “ventana de oportunidad” para los consumidores.

El origen de ésta hipercompetencia se explica –dice Rosales– en una sobreproducción mundial que excede la demanda, lo cual se registra en diferentes regiones del mundo automotriz.

Este se ha exacerbado por la irrupción en los últimos seis años de las empresas automotrices chinas, que compiten muy fuerte en todas las regiones del mundo con excepción de Estados Unidos y Canadá.

México es un escenario muy importante de esta competencia y en consecuencia el resto de las marcas tradicionales no están dispuestas a dejar de tener la preferencia de los consumidores.

Por eso, todos están echando toda la carne al asador, ofreciendo las mejores condiciones posibles para tener la decisión final de sus clientes a su favor.

Las cifras

Las cifras permiten observar el “boom” que han registrado las ventas de vehículos ligeros, en el mercado mexicano.

En el primer trimestre de este año (2026 enero-marzo) se registraron ventas de 381,632 unidades, de acuerdo con datos oficiales del INEGI, lo que representa un aumento de 3.7% interanual y 0.7%, por arriba del récord anterior de 2017, cuando se vendieron 378,885 unidades.

Incluyendo marcas no reportadas al INEGI, de aquellas empresas chinas que no entregan información, el volumen total se acerca a 405,899 unidades, un aumento de 5% aproximadamente.

Tan solo en el mes de marzo de este año, se vendieron 131,548 unidades, un incremento de 2.4% contra marzo del año 2025; con una venta de 3,135 unidades más y superior en 5.4% a la estimación de la AMDA: 124,410 unidades.

Es el segundo mes de marzo más alto de la serie histórica, desde 2005.

Al cierre del año 2025, se vendieron 1 millón 524,583 unidades oficiales, un aumento de 1.3% contra el 2024.

De acuerdo con estimaciones de la AMDA, incluyendo las cifras no reportadas de marcas de autos sumarían alrededor de 1 millón 625,000 equivalentes a un incremento del 5 por ciento.

Prospectiva

Los cálculos de la AMDA es que al cierre del 2026 se moderará el ritmo de ventas de autos ligeros, pero de todas formas registrará un récord de crecimiento por alrededor del 2%, en comparación con el 2025.

Boom, a pesar de los “chocolates”

Vale la pena referir que el “boom” de ventas de autos ligeros, se registró a pesar del impacto negativo por la regularización de autos chocolates.

La regularización de los autos que ingresaron a territorio nacional por contrabando se dió de manera contrastante en el territorio nacional, entre aquellas entidades del norte y centro del país, en donde se quedó el 50% de los 3 millones de vehículos regularizados.

Tamaulipas, Chihuahua, Baja California y Sinaloa tuvieron hasta 15 puntos menos de crecimiento, que el promedio nacional, en ventas de autos ligeros nuevos.

La presidenta Claudia Sheinbaum derogó el nocivo decreto expedido por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y es posible que los estados del norte comiencen a recuperarse en la compra de autos ligeros nuevos.

Así están las cosas en el mercado local de autos ligeros.

La conclusión es que la intensa competencia beneficia a los consumidores y es bienvenida.

Pero cuando comienza a poner en riesgo la rentabilidad de las empresas, la guerra de precios implica comprometer la viabilidad del sector en el mediano plazo. Al tiempo.