Existen personas a las que la lengua les funciona más rápido que el cerebro. A esa especie pertenece Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, conocida nuestra por el spot de disuasión para que a las mexicanas y a los mexicanos ni se nos ocurra tratar de entrar ilegalmente al país que (mal) gobierna Donald Trump. La señora Noem, tal vez con la intención de halagar a su jefe el egocéntrico inquilino de la Casa Blanca, en víspera de su cumpleaños número 79, difundió el siguiente chisme: ‘Claudia Sheinbaum salió y alentó a que haya más protestas en Los Ángeles y la condeno por ello. Ella no debería de estar alentando las protestas violentas que están ocurriendo. Se permite que la gente proteste pacíficamente, pero la violencia que estamos viendo es inaceptable y no va a ocurrir en Estados Unidos’.

Por supuesto que nuestra presidenta rechazó el infundio. Recurrió a lo que dijo en la mañanera del lunes cuando condenó la violencia de esta manera: ‘No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas, es más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones’. Con esta aclaración Claudia Sheinbaum dejó en claro que Kristi Noem aparte de chismosa está mal informada.

Pero como bien dicen por ahí, los chismes los propagan los imbéciles y se los creen los pendejos. Charlie Kirk, voz imperante del trumpismo más acérrimo, declaró en el canal derechista Turning Point, que Sheinbaum ‘es una amenaza a Estados Unidos más grande que Vladimir Putin’ y, según los periodistas Jim Cason y David Brooks, imputó a México de ‘estar declarando una insurrección contra nosotros, ondeando la bandera mexicana’. Cálmese mister Kirk, que sea menos, su paranoia le hace ver mexicanos con tranchete.

Donde no se midió fue cuando expresó: ‘le advierto señorita Sheinbaum (sic. A cargo del nieto de Claudia), estamos enojados, usted no tiene cartas. Ustedes son un país de Tercer Mundo, despreciable, mejor que se callen y les digan a sus activistas de La Raza que se callen, o sino no les gustará lo que sucederá en respuesta. (¡Gulp!).

Las protestas contra las redadas de migrantes que comenzaron en Los Ángeles se multiplicaron y estallaron en Nueva York, Atlanta, Denver, Dallas, San Francisco, Seattle, Phoenix y Chicago. Mientras tanto el Ogro Anaranjado calificó a los manifestantes de ‘enemigos extranjeros’ y ‘animales’; además amenazó con replicar la resolución militar que adoptó en California a todo el país si es preciso, sin considerar que los costos de los 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y los 700 ‘marines’ enviados a Los Ángeles se calculan en 134 millones de dólares.

De un modo altamente irresponsable, sin medir las consecuencias que esta acción pueda tener en la economía y en la alimentación de los habitantes de la nación estadounidense, las redadas antimigrantes ya se hicieron extensivas a los campos agrícolas de California. Videos virales muestran a trabajadores agrarios corriendo entre sembradíos para evitar ser detenidos, mientras vehículos de Aduanas y Protección Fronteriza los persiguen. La mayoría de ellos no tienen antecedentes criminales, únicamente son trabajadores.

Teresa Romero, presidenta del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, manifestó: ‘Estas personas no son criminales, están alimentando a EU’. Inclusive, congresistas republicanos como David Valadao, criticaron las redadas y exigieron enfocarse en criminales, no en campesinos con décadas de trabajo en el Valle Central. El alcalde de Oxnard calificó las redadas como ‘injustificadas’ y ‘perjudiciales’ para su comunidad.

California produce el 75% de las frutas y nueces de Estados Unidos. Su agroindustria mueve 100,000 millones de dólares al año. ¿Por qué criminalizar a quienes la sostienen?

Punto final

Lo que sucede en el mundo actual es que la solución está en manos del problema.