La medicina preventiva: una estrategia de Estado para el futuro de la salud en México

En el debate sobre la salud pública en México, la medicina preventiva suele ocupar un lugar secundario frente a la atención curativa. Sin embargo, si México aspira a garantizar un servicio nacional de salud sostenible y eficiente, debe priorizar una estrategia integral de prevención y promoción a la salud. Esto no significa desatender la atención de enfermedades con las que actualmente cursa la población, sino reconocer que la medicina preventiva es una inversión a largo plazo que podría transformar la salud de los mexicanos y reducir la carga financiera del Estado en décadas futuras.

La medicina preventiva se basa en la identificación temprana de factores de riesgo, la promoción de hábitos saludables y la aplicación de estrategias de salud pública que reduzcan la incidencia de enfermedades crónicas y transmisibles. Sin embargo, su implementación enfrenta barreras estructurales: un sistema de salud tradicionalmente reactivo, la falta de incentivos para la prevención en el sector público y privado, así como la concientización para invertir en estrategias cuyos beneficios solo se observarán en una generación.

Actualmente, el gasto en salud en México sigue enfocado en la atención hospitalaria y en la resolución de problemas de salud una vez hecho el diagnóstico de una enfermedad. En 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el gasto en salud representó alrededor del 5.5% del PIB, de los cuales una fracción mínima se destinó a prevención. Este modelo no solo resulta en un uso ineficiente de recursos, sino que también es financieramente insostenible ante el envejecimiento de la población y el incremento de enfermedades crónico degenerativos como la diabetes y la hipertensión arterial.

Para que la medicina preventiva sea efectiva, debe formar parte de una política de salud integral y de largo plazo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha enfatizado que las políticas de prevención requieren de un marco intersectorial que involucre educación, regulación y acceso equitativo a servicios de salud. Una estrategia efectiva debe considerar tres pilares fundamentales:

Educación y promoción de la salud: Es imperativo fomentar hábitos saludables desde la infancia. Programas escolares que integren la educación nutricional, la actividad física y la concientización sobre enfermedades crónicas pueden generar cambios conductuales significativos en el largo plazo. Regulación y políticas públicas: La implementación de regulaciones enfocadas en reducir factores de riesgo poblacionales es clave. La promoción de la actividad física y de otros hábitos saludables son medidas que han demostrado ser efectivas en otros países, siempre considerando que estas son medidas de mediano y largo plazo. Accesibilidad a servicios de salud preventiva: El acceso a programas de vacunación, detección temprana de enfermedades y programas de seguimiento para grupos de riesgo debe ser una prioridad del sistema de salud.

Para garantizar la implementación efectiva de esta política de salud, es fundamental la coordinación entre el Poder Legislativo y la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud. El Congreso debe establecer un marco legal robusto que asegure las condiciones necesarias para que las estrategias de prevención se desarrollen con continuidad y financiamiento adecuado. La creación de leyes que incentiven la inversión en medicina preventiva, la asignación de recursos específicos y la fiscalización de su implementación son aspectos clave para consolidar este modelo.

El papel del Legislativo no solo radica en la creación de instrumentos legales, sino también en el seguimiento y reforzamiento de las políticas adoptadas por la Subsecretaría, garantizando que las iniciativas no queden en el papel y tengan un impacto real en la población. La colaboración interinstitucional permitirá que la medicina preventiva no dependa de los cambios de administración, sino que se convierta en una estrategia de Estado con continuidad y resultados tangibles a largo plazo.

Algunos países han demostrado que al invertir en medicina preventiva se pueden generar ahorros significativos y mejorar la calidad de vida de la población. Finlandia, por ejemplo, logró reducir en un 80% la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en las últimas décadas gracias a un enfoque preventivo basado en cambios en la dieta, reducción del tabaquismo y acceso a chequeos regulares. En Estados Unidos, el Preventive Services Task Force estima que cada dólar invertido en prevención ahorra hasta seis dólares en costos médicos futuros.

Implementar una política de medicina preventiva efectiva en México requiere de voluntad política, inversiones sostenidas y un compromiso multisectorial. Sus beneficios no serán inmediatos, pero si se establece una estrategia coherente y con continuidad, el país experimentará una reducción significativa en la incidencia de enfermedades prevenibles, mejorar la calidad de vida de la población y reducir el costo financiero del sistema de salud.

El desafío radica en cambiar la visión de corto plazo que ha caracterizado las políticas de salud en México, por décadas. Solo con un enfoque de largo plazo se podrá consolidar un sistema de salud verdaderamente preventivo, accesible y eficiente. Invertir en prevención hoy es garantizar un futuro más saludable y sostenible para las próximas generaciones.

Hoy cierro con una frase atribuida a Sir Winston Churchill: "Los ciudadanos saludables son el mayor activo que cualquier país puede tener".

*Oscar Flores cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la salud en México y Latinoamérica, es socio fundador de una consultoría enfocada en el análisis de las políticas públicas en salud, salud digital y sostenibilidad.