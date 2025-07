Llegó julio y parece que traerá para varios, commodities regalados

Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludándote con mucho gusto ya en pleno mes de julio con todo lo que eso implica.

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. El proyecto de ley que le da sostén a la política integral del presidente Donald Trump ha sido votada y con ello se abre la puerta a un potencial incremento en la deuda pública estadounidense de largo plazo, según datos de la oficina de Presupuesto.

La administración Trump lógicamente no comparte la valuación integral y asegura que los ingresos por concepto de aranceles y crecimiento económico, gracias a simplificación administrativa y desregulación, neutralizan el efecto recaudatorio que deja ciertos huecos en los ingresos.

Los inversionistas en realidad se hacen apátridas cuando de buscar rendimiento se trata, y para el caso, Europa se pone interesante una vez que estará gastando fuertemente en armas e infraestructura, el dólar se ha debilitado y se han hecho éxodos importantes de capitales golondrinos.

Normalmente se trata de ligar la relación entre el dólar y los commodities, el argumento es que operan inversamente proporcional, hasta que no lo hacen, y es justo el caso, los commodities tasados en dólares se debilitan y el dólar también se debilita.

La agenda geopolítica aun no se estabiliza, el comercio global aun debe ser definido, los dos grandes titanes no son complementarios como lo eran antes, ahora son competidores y en la guerra geopolítica disfrazada de comercial, se está obligando al resto de países a tomar partido, o uno o el otro, pero no ambos, y eso sin duda es un problema.

El sistema político estadounidense es más volátil que el de China, y para el caso, el futuro político de los republicanos hacia el futuro depende de lo que suceda con las elecciones intermedias del año entrante.

Por ello era importante que Trump lograra dejar permanentes los recortes de impuestos, y al hacerlo tenía que ser un tanto laxo con el gasto.

Los mercados le ponen algo de castigo a los bonos norteamericanos en el lago plazo, eso no es bueno, el costo del dinero es alto y la urgencia de bajar las tasas no solo responde a lo que haga la Reserva Federal, el mercado debe comprar la idea de que todo va a estar bien de largo plazo, y eso lógicamente está en el aire.

En medio de todo ello, tenemos que presentar en escena a nuestros queridos commodities, el petróleo aligera luego que el estrecho de Ormuz no será motivo de preocupación, además que los países OPEP+ intentarán poner más crudo en circulación, algo que la Casa Blanca celebra, pues busca un costo energético reducido, (proxy de baja inflación).

Todo ello va de la mano de la bonanza del rally recién visto, la industria shale oil norteamericana logró hacer coberturas que les ayudan a ejecutar con precios mejores, algo que ya les preocupaba cuando el petróleo se enfilaba a los 50s.

Para los commodities agrícolas llama la atención que Rusia eliminara los impuestos exportadores para el trigo, eso es una clara señal de que necesitan más comercio y la plaza está competida.

Argentina cerró un ciclo de soya muy eficiente, poco mas de 50 millones de toneladas, y Brasil simplemente en zona récord.

China recientemente compró harina de soya de Argentina, en lo que de momento es una prueba, misma que abre el camino para reducir dependencia estadounidense.

Esto es una medida importante una vez que China tiene exceso de capacidad de molienda, les gusta más importar la soya y procesarla; sin embargo, estando las cosas como están hay que echar mano de todo lo que tengamos a nuestra disposición.

Los cultivos de verano en Estados Unidos van de maravilla, el clima es ideal en los estados que importan, y si bien no vamos a cantar victoria aun, los precios empiezan a descontar a las bajas haciendo mímica casi exacta de lo que vimos el año pasado.

Si seguimos esa ruta en México la vamos a pasar muy mal en el campo, habrá poco y será barato.

Tristemente en nuestro país hemos tenido sequías lacerantes que nos han reducido potencial productivo, y si a esa baja productiva le asociamos precios internacionales bajos, queda un poco más que preocupación.

Cerramos agregando que de momento al comprador le viene la tarea de atrapar un cuchillo cayendo, lógicamente mientras el tema climático en el corazón del Medio Oeste norteamericano siga próspero y la meteorología de momento sugiere buen clima por al menos 10 días, justo la ventana de reproducción del maíz y eso es un paso enorme en caso de que lo pronosticado se haga realidad.

Nos veremos en breve y para entonces seguro sabremos más sobre aranceles, y producción, el resto lo iremos opinando como se vaya desarrollando.

¿Estás en buenas manos?

