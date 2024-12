¿Dónde están las lealtades del morenismo?

Desde que el pasado septiembre dijeron a Luisa María Alcalde que dirigiría Morena, le sugirieron endurecer los requisitos para militantes, coincidiendo con la política de fortalecer su formación, “para ser mejores desde el punto de vista ético y moral”.

De alguna manera, se comentó desde septiembre en este espacio, la “sugerencia” significa que la Secretaria de Organización –hoy a cargo de Andrés Manuel López Beltrán-, impondrá la política de “nos reservamos el derecho de admisión”.

Surge una interrogante. Si el Partido en el Gobierno, afirma que jamás será Partido de Estado, ¿a quién serán leales los nuevos y los viejos militantes? ¿A la Presidenta Sheinbaum o al Partido? Conste es pregunta.

Sugerencia para el nuevo sistema de Justicia

El argumento contundente para que el pasado septiembre la aplanadora oficialista en el Congreso federal aprobara la lopezobradorista Reforma Judicial, fue que el pueblo sabio elegirá a los jueces, magistrados y ministros.

En su momento, el expresidente López Obrador dijo a las bancadas morenistas que cambiaran todo en la reforma, si lo creían necesario, pero que era inamovible que fueran escogidos por el voto popular.

Si, como advirtió el exministro Arturo Zaldívar, oponerse a la reforma era prueba de no confiar en el pueblo, uno le pregunta al oficialismo: si tanto confían en el pueblo ¿Por qué no probarlo de una vez restableciendo los jurados populares?

PEMEX, ¿polvos de aquellos lodos?

A 73 días de tomar posesión, el nuevo Gobierno de la República no termina de ver como aumenta el número de pendientes que dejó el gobierno lopezobradorista. Tal es el caso de los adeudos de Pemex a sus proveedores.

“La continuidad” explica el tacto con que la nueva dirección de Pemex maneja el tema de la enorme deuda con sus proveedores que dejó el tabasqueño Octavio Romero, hoy tan campante como director general del Infonavit.

Ya se llegó al extremo que se afirma que los proveedores de transporte aéreo a las plataformas en el Golfo de México se dicen imposibilitados para seguir dando el servicio. Muchos de los proveedores nacionales están al borde de la ruina.

NOTAS EN REMOLINO

Es probable que, si la Secretaría de Gobernación opera con eficacia, logre que, como en el siglo pasado, como lo hizo el primer gobernador panista, Ernesto Ruffo Appel, todos los gobernadores reconozcan que la Presidenta de la República es la jefa de los gobernadores... Inaceptable de un político con la inteligencia de Ricardo Monreal que hable de “superlujos” en el Poder Judicial... Por cierto, las leyes secundarias de la Reforma harán responsables a los jueces ante el Poder Ejecutivo por fallos que contradigan a las fiscalías, lo cual, para decirlo en bonito, no ocurre en ninguna nación democrática... Fue Don Benito Juárez quien decretó día de fiesta nacional el 12 de diciembre. Por cierto, tenía razón mi hijo Jaime (QEPD) cuando me explicó: “la fe popular de México desconcierta a las más lúcidas inteligencias del Vaticano” ... Asombrosa vigencia de la advertencia de Mario Benedetti: “el futuro no es página en blanco, es fe de erratas” ...