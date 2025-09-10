Klarna sube 21% en debut en NY

Klarna, una fintech de origen sueco que ofrece servicios de 'compra ahora, paga después', subió 14.55% al ubicarse en 45.82 dólares tras su debut en Wall Street.

La compañía debutó a un precio de 40 dólares y alcanzó un máximo intradía de 57.20 dólares. La compañía opera en 45 países en la actualidad, incluido México, donde ofrece soluciones de pago para clientes de empresas como Liverpool, Walmart de México, Apple Store, Amazon, Nike, Samsung o Mercado Pago, entre otros.

Actualmente ofrece soluciones de pagos a 111 millones de consumidores a nivel global y cuenta con el respaldo de inversionistas como Sequoia Capital, Bestseller, Permira, Visa y Atomico.

Total Play, la filial de servicios de telecomunicaciones de Grupo Salinas, recabó 3,000 millones de pesos (poco más de 161 millones de dólares) con la emisión de un bono a tres años en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

Los recursos obtenidos de la colocación serán empleados para la sustitución de pasivos, para capital de trabajo y otros usos corporativos.

El bono, con clave de pizarra 'TPLAY 25', pagará una tasa de interés variable determinada mediante la adición de 3.2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo.

El bono de Total Play fue calificado con notas de 'A/M' de PCR Verum y 'HR A' de HR Ratings.

Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), una compañía dedicada a la organización de espectáculos masivos, planea pagar de manera anticipada un bono que fue colocado en 2024.

La compañía dijo que en total pagará 1,512 millones de pesos (81 millones de dólares) este 11 de septiembre por concepto del principal y los intereses del bono.

El bono que amortizará anticipadamente, con clave de pizarra 'CIE 24', pagaba una tasa de interés variable cada 28 días, calculada mediante la adición de una sobretasa a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a un día (TIIE).

Grupo La Mansión, que cuenta con restaurantes que ofrecen cortes de carne y otros platillos, adquirió una participación mayoritaria de Eno, una cadena de restaurantes fundada por el chef mexicano Enrique Olvera, con cinco sucursales en Ciudad de México y que ofrecen platillos mexicanos con un concepto tipo lonchería.

La transacción implicará que Grupo La Mansión asumirá la operación y administración de Eno, mientras que Grupo Olvera mantendrá una participación minoritaria y seguirá asesorando estratégicamente para garantizar que los restaurantes conserven su visión. El resto de los detalles de la operación no fueron revelados.

La Mansión participa en un mercado donde compiten otros jugadores como como Alsea, que opera las cafeterías Starbucks, Vips, Burger King y otras.

