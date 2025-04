Jóvenes mexicanos: de la esperanza idealista a la conciencia crítica

Una conversación reciente con mis hijos menores —ella de 40 años, él de 32— me dejó inquieto. Ambos, millennials formados con esfuerzo y valores, me hablaron con serenidad de algo que ya había escuchado y leído: no sienten que el futuro les pertenezca. No dudan de sí mismos, pero sí del entorno. De su país, de las instituciones, del rumbo del mundo. Esa charla me llevó a buscar una columna que escribí en 2011, basada en una encuesta aplicada en 25 países, entre ellos México. Quería saber si algo había cambiado. Lo que encontré fue más que revelador.

La encuesta “Los Jóvenes del Mundo”, realizada por la Fundación para la Innovación Política (Fondapol) de París y TNS Opinion de Bruselas, revelaba que en 2011 el 73% de los jóvenes mexicanos veía la globalización como una oportunidad, el 81% decía que su futuro se veía brillante y el 84% confiaba en conseguir un buen empleo. Solo el 23% creía en el futuro de México, pero predominaba una fe casi ciega en el esfuerzo individual como vía de éxito.

14 años después, la esperanza idealista dio paso a una conciencia crítica. Según la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2023 del Inegi (la más reciente) solo el 6.7% de los millennials y el 9.1% de la Gen Z expresan alta confianza en el gobierno federal. En contraste, la confianza baja alcanza al 1% de los millennials y al 1.4% de la Gen Z, mientras que la gran mayoría expresa niveles moderados o indiferencia. Esto confirma una desconfianza institucional persistente.

También cambiaron las prioridades. Si en 2011 la globalización era vista como un tren al que había que subirse, hoy los jóvenes —millennials (1981–1996) y la Generación Z (1997–2012)— priorizan la sostenibilidad, la justicia social y la salud mental. Según la encuesta 2024 Gen Z and Millennial Survey realizada en febrero del año pasado por Deloitte entre 22,841 jóvenes en 44 países, incluido México, el 62% de la Gen Z y el 59% de los millennials sitúan la sostenibilidad entre sus principales preocupaciones. Además, el 86% considera esencial tener un propósito en su trabajo. En 2011, el 62% creía que una carrera exitosa significaba ganar bien. Hoy eso suena limitado.

En 2011, solo el 38% veía la contaminación como amenaza; hoy el medio ambiente ya no es solo una preocupación, sino que influye en su visión del mundo y condiciona sus decisiones de consumo, empleo y familia. Entonces apenas el 34% se sentía cercano a la Iglesia católica. Hoy, según Latinobarómetro, la desconfianza alcanza a partidos, iglesias, congresos, medios y toda figura institucional. Solo uno de cada cinco jóvenes cree en los políticos.

También cambió el entorno digital. En 2011, las redes eran espacios recreativos. Hoy son plataformas de protesta, vitrinas de ansiedad y campos de batalla ideológica. TikTok y X son fuentes de información y activismo, pero también de desinformación, presión social y agotamiento emocional.

En 2011, solo el 37% quería tener hijos. Hoy, probablemente menos. Con precariedad, crisis climática e incertidumbre, muchos optan por no repetir un modelo de vida sin garantías.

¿Es mejor esta generación? No lo sé. Pero es más realista, más informada, más escéptica. Y como en 2011, sigue sin confiar en quienes gobiernan. Eso, al menos, no ha cambiado.

