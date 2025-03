¿Es la inversión de Hyundai en EU la prueba de que los aranceles funcionan?

¿Cuál estrategia funciona mejor con Trump? Canadá y la Unión Europea le han respondido con retórica incendiaria y aranceles. México y Gran Bretaña optaron por no confrontarlo. Más allá de este cuarteto, en Groenlandia se puso de moda una gorra que dice Make America Go Away.

¿Cómo medir la eficacia de las estrategias? Es muy pronto para saber si la gorra groenlandesa del MAGA alternativo tiene poderes mágicos. En el caso de los aranceles al acero y aluminio, no hubo diferencias. De nada valió ser socio del T-MEC o ser prudente. Fue 25% parejo para todos y entró en vigor el 12 de marzo.

La película va muy rápido. El 2 de abril tendremos más información sobre lo que será la política comercial de la administración Trump. Ese día se dará a conocer una nueva ronda de aranceles que tienen al mundo en vilo. Puede ser el inicio de la “Guerra Comercial más tonta de la Historia”, como la llamó The Wall Street Journal, o la prolongación de un estado de cosas donde la incertidumbre predomina. ¿Recuerdan Pesadilla en la Calle del Infierno? Llegó hasta la número 9.

La incertidumbre predomina, entre otras cosas, porque tenemos más información de la que podemos procesar. El presidente Trump contribuye al caos con sus mensajes, donde un día pinta al mundo con brocha gorda y al día siguiente saca el pincel para hacer matices.

Qué decir del ruido que producen sus funcionarios. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, alegró a los mercados y despertó al Superpeso la semana pasada con unos comentarios donde sugería que habría un trato mejor (o menos peor) para los países que han sido más respetuosos con Trump, como México y Gran Bretaña.

La cubeta de agua fría la trajo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que el fin de semana se refirió a los países que tienen los mayores superávits con Estados Unidos, como los 15 Sucios (Dirty 15). Son China, México, Canadá, Japón, India, Corea del Sur, la Unión Europea, Brasil, Vietnam y Australia. A estos países se aplicarían con mayor fuerza las medidas arancelarias. No queda claro si habrá diferencias entre los prudentes y los bravucones.

¿Son los aranceles la señal o parte del ruido? Lo digo porque, por momentos, perdemos de vista que las tarifas son parte de algo más grande: la política económica. Pase lo que pase con los aranceles, Donald Trump seguirá impulsando una agenda que es amenazante para México porque es proteccionista, pero también porque busca llevar a Estados Unidos inversiones que en otros momentos hubieran podido llegar a México.

En este contexto, hay que leer el anuncio de Hyundai de una inversión de 20,000 millones de dólares en Estados Unidos, entre 2025 y 2028. Son 7,600 millones en una fábrica de automóviles y baterías en Georgia; 5,800 millones en una siderúrgica en Louisiana y 6,000 millones para desarrollar tecnologías relacionadas con robótica, vehículos que se auto manejan e Inteligencia Artificial.

¿Qué parte de esta inversión hubiera llegado a México, si no estuviera Trump? Nunca lo sabremos. El hecho es que Hyundai ya opera con éxito en territorio mexicano. Tiene una planta de automóviles KIA en Nuevo León y una de ensamblaje de camiones en Querétaro.

Los 20,000 millones de dólares anunciados por Hyundai para Estados Unidos quizá cancelan proyectos para México y se pueden comparar con los 5,600 millones de dólares que México captó en 2024 de IED del sector automotriz. Es el récord para un año de esta industria en nuestro país. Apenas es equivalente a lo que Hyundai invertirá cada año de la administración Trump en Estados Unidos.

Esta inversión es la prueba de que los aranceles funcionan, dijo Trump. Odio decirlo, pero quizá tenga razón: Habrá más inversiones en Estados Unidos y más complicaciones para traer IED a México. ¿Son un balazo en el pie o un cambio de paradigma?