¿Es la impunidad el talón de Aquiles de la IV-7?

Es un escándalo nacional el millonario contrabando de combustibles por grupos del crimen organizado descubierto por “denuncias” de agencias estadunidenses, pues no sería posible sin la complicidad de funcionarios con poderoso apoyo político.

La reacción del Gobierno de la República, dicen las informaciones periodísticas, es que desde el pasado 3 de mayo fueron despedidos funcionarios del puerto y la aduana de Tampico. Nada más.

Es probable que los puros del oficialismo, cegados por la obsesión de acatar –POS- la instrucción de preservar impoluta la imagen de la IV-7, no perciban que, como la humedad, al paso del tiempo la impunidad podría corroer la presumida “autoridad moral”.

Rige las elecciones la premisa “El gatopardo”

La cumbre a que fueron convocados los personajes más poderosos de Morena, incluida, por supuesto, la Presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo como tema central difundir la consigna de que todos los grupos - ¿tribus? - se movilicen el próximo uno de junio.

El éxito de la elección judicial culminaría el compromiso de “continuidad”, pero también permitirá al Gobierno de la República asegurarse de que las estructuras del partido-movimiento responden en las elecciones municipales de Durango y Veracruz.

La decisión es que, como en los años dorados del Partido Hegemónico del siglo pasado, todo el peso del Gobierno se vuelque para apoyar las causas electorales del oficialismo. Cuánta razón tenía lo escrito hace medio siglo por Lampedusa en “El gatopardo”: “Es necesario que todo cambie, para que todo siga igual”,

Los puros de Morena arman contraofensiva

A “los puros” de Morena, les importa un comino que este viejo conservador errara al suponer que la nota periodística que sugería intervención directa de militares norteamericanos en operativos de la PGR contra laboratorios clandestinos de droga era simple desinformación.

Pero, si, como explicó la embajada de Estados Unidos, la nota periodística fue error interpretativo, inexplicable la hiperbólica rijosidad de “los puros” de Morena contra quienes publicaron la nota, un medio históricamente afín a “la revolución de las conciencias”.

Y uno especula. ¿Se debió a que no entiende de errores periodísticos quien nunca ha vivido el diarismo? O “los puros” se curan en salud porque temen ser alcanzados por la tormenta que se gesta en el norte. Ah, la loca imaginación.

NOTAS EN REMOLINO

Cuando logren organizarse los senadores y diputados para viajar a Washington y hablar con sus pares del Capitolio para explicarles por qué no deben aprobar un impuesto a las remesas, los legisladores norteamericanos estarán tan adelantados en aprobar el “bello” proyecto de presupuesto de Trump, que, si bien les va, los escucharán los pasantes de los senadores y diputados… Una interesante recomendación hace BBVA. Que la economía se concentre en el mercado doméstico … Quizá México no consiga el mejor acuerdo en las negociaciones para renovar el T-MEC, pero siempre es preferible un mal acuerdo que no tenerlo… Los legisladores deben tener cuidado con la tramposa propuesta de aprobar el salario por hora… Hanna Arendt nos dejó este reproche: “El individuo ideal para el totalitarismo no es un nazi o comunista convencido, es la gente que no distingue entre la verdad y lo falso”.