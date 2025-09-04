Ideal pagará dividendo de 1.25 pesos

Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (Ideal), una administradora de proyectos de infraestructura, dijo que su asamblea de accionistas aprobó el pago de un dividendo en efectivo de 1.25 pesos por acción, el cual será entregado en una o más partes a más tardar el 30 de noviembre. El dividendo representa un rendimiento de 3.1%, calculado con base en el último precio de la acción en la Bolsa Mexicana de Valores, que es de 40 pesos.

Asimismo, la asamblea de Ideal aprobó la designación como delegados de Carlos Alberto Facha Lara y Mara Pamela Mújica Ramos.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), un administrador de aeropuertos en México y Jamaica, elevó en 3.4% su tráfico de pasajeros de agosto frente al mismo lapso del año previo, al atender a 2 millones 245,600 viajeros.

El administrador aeroportuario ligó 10 meses de incrementos en el tráfico de pasajeros y al mismo tiempo su mejor resultado desde abril. El tráfico de la compañía fue resultado de un aumento de 5.1% en el tránsito de viajeros nacionales y de un avance de 0.8% en el tráfico internacional.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año GAP reportó un incremento de 3.9% del tráfico frente al mismo periodo de 2024. GAP cerró la jornada del miércoles con un descenso de 0.48% en la Bolsa Mexicana de Valores, al operar en 452.61 pesos.

Inversiones CMPC, el vehículo financiero del grupo forestal chileno Empresas CMPC, lanzó 600 millones de dólares en bonos sostenibles subordinados a 32.25 años. La deuda se lanzó con un rendimiento de 6.7 por ciento.

Los encargados de la operación son BofA Securities, J.P. Morgan, Mizuho (B&D), Santander y Scotiabank. También como encargados se encuentran BBVA, BNP Paribas, BTG Pactual, Citi, Credit Agricole e Itaú BBA.

Lo recaudado se usará para "financiar o refinanciar, total o parcialmente, proyectos verdes y sociales elegibles", según el Marco de Financiamiento Sostenible 2025 de CMPC.

Las acciones de la empresa de ropa y accesorios American Eagle repuntaron 37.96% en Wall Street a 18.79 dólares este jueves, luego de que en la víspera su director general resaltó los resultados de la controversial campaña publicitaria con la famosa actriz estadounidense Sydney Sweeney.

La tarde del miércoles, después del cierre del mercado, Jay Schottenstein, director general de la compañía, resaltó dijo que a raíz de la campaña publicitaria con Sweeney han observado mejoras en el 'customer awareness' y ventas comparables.

Craig Brahmers, director de Mercadotécnica, dijo que en seis semanas, la campaña ha generado una captación de nuevos clientes sin precedentes en Estados Unidos.

La fortuna cripto de la familia Trump no para de crecer. Eric Trump, el segundo hijo del presidente de Estados Unidos, acumula un patrimonio de al menos 3,200 millones de dólares, tras el debut bursátil de American Bitcoin, la empresa de minería de criptomonedas que lidera.

Según un prospecto presentado en julio ante la SEC, Eric Trump posee 367 millones de acciones. Al cotizar a 8.81 dólares su participación bursátil supera ampliamente cualquier activo inmobiliario de la familia.

