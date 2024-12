Hospital Infantil de México, ahorcado y endeudado; ¿será rescatado?

¿Hacia dónde va la medicina pública de alta especialidad en México? Con el ahorcamiento presupuestal que les vienen obligando desde hace más de 6 años y ahora con el nuevo recorte previsto en el Presupuesto de Egresos federal para 2025, no se puede esperar otra cosas más que los reduzcan al mínimo.

Se esperaría que el secretario de Salud, el doctor David Kershenobich, esté trabajando un plan para evitar el desbarrancamiento de dichos institutos que han sido no sólo la joya de la corona en la atención médica nacional, sino el centro detonador de la investigación clínica en México por años.

De por sí ya se achicó la red de institutos nacionales de salud integrada dentro de la Comisión Coordinadora que lleva la doctora Martha Zapata. Su nombre es Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, la CCINSHAE por sus siglas, pero justo finalizando el sexenio pasado, los 6 Hospitales Regionales de Alta Especialidad (los HRAEs) en junio, pasaron al control del IMSS Bienestar, que hoy dirige Alejandro Svarch. Esos son los HRAEs: Del Bajío, Oaxaca, Yucatán, Ciudad Victoria Bicentenario 2010, Ixtapaluca y el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.

Los que quedaron en CCINSHAE, que ahora deberá llamarse sólo CCCINS (sin HAE) y que continúan bajo la adscripción de la Secretaría de Salud son: Cancerología, Cardiología, Ciencias Médicas y Nutrición, Enfermedades Respiratorias (INER), Geriatría, Neurología y Neurocirugía, Pediatría, Perinatología, Psiquiatría, Rehabilitación, Salud Pública y Medicina Genómica; estos 2 últimos se centran en investigación y no dan atención a pacientes.

También están los Hospitales Federales de Referencia (de investigación y segundo nivel): el General de México, el Juárez del Centro y Juárez de México, el Gea González, el Homeopático y el de la Mujer. Y además, el Centro Nacional de Trasplantes.

Aparte, está el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), dirigido por el doctor Adrián Chávez, que es emblemático porque fue el primero de esa red y por su labor de investigación tuvo una época destacada en su momento con reconocimiento internacional. El HIMFG quedó como parte de la red de INS. Está por verse qué plan tienen con dichohospital; aparte de que es de los que sufrirá mayor recorte presupuestal, viene arrastrando una deuda insostenible que en el 2023 superó los 400 millones de pesos.

Es sabido que en la época de Raquel Buenrostro como oficial mayor le fue practicada una auditoría al HIMFG, donde se encontraron serías desviaciones que evidenciaron corrupción en torno al manejo de medicamentos, en particular oncológicos que en este caso eran pediátricos.

Se habla de que en la administración anterior hubo un fraude millonario y que hay una investigación abierta desde entonces. Conforme documentos obtenidos en Transparencia del Gobierno federal, los pasivos del HIMFG pasaron de casi 160 millones en 2022, a 303.2 millones en 2023 y para el 2024 ascendieron a 300 millones de pesos. Considerando dicha deuda respecto de los ingresos que recauda la institución, en los últimos 3 ejercicios anuales, se tiene que su coeficiente de deuda pasó de 5.5 a 11 y a 9.3 en este último año. (ver gráfica)

La pregunta sería si el Gobierno federal inyectará recursos a este organismo para rescatar su sanidad financiera porque justo se mantiene dentro de la SS que es la dependencia más sacrificada del gabinete en el PEF2025.

Algo que fuentes cercanas al HIMFG nos señalan como preocupante es el conflicto de interés de la Dra. Martha Zapata, titular de la CCINSHAE, pues su esposo es el Dr. Luis Juárez Villegas, quien fue jefe de Oncología en la anterior administración que dirigió el Dr Guillermo Nieto, y aunque hoy el Dr Juárez ya no coordina, aún sigue en esa área. La pregunta es si el doctor Kershenobich está enterado de esta relación que es conflicto de interés porque es asunto delicado.

Y no sale la licitación 2025-2026

Pues otra vez ya empezaron los tropiezos en el proceso de compra de insumos para salud. En principio fue un fracaso el estudio de mercado de la compra complementaria para cubrir el abasto de inicios de 2025. Nos dicen que el índice de claves desiertas fue como de 75%, pero era de esperarse pues las condiciones solicitadas eran irreales. De 1,866 claves, sólo se lograron fincar unas 534, la gran mayoría -como 75%- se declarará desierta. Nos dicen que los laboratorios no quisieron correr riesgos de penalización porque como no incluyen la distribución tenían que entregar en 60 lugares y aparte los tiempos de entrega eran muy ajustados. Les pedían entregar en un mes como si las farmacéuticas tuvieran existencia en anaqueles y ya es sabido que ese sector no funciona así; requieren que los pedidos sean con meses de anticipación para producir lo solicitado. Aparte, el subsecretario Eduardo Clark ya incumplió su propio calendario. En la mañanera presidencial el pasado 26 de noviembre dijo que el 2 de diciembre emitiría la convocatoria para la compra de genéricos, pero no lo logró y por ende tampoco tendrá los fallos el día 16 como era el plan. Las adjudicaciones de fuente única o de patente que son productos de un único proveedor tampoco se han terminado. Tal parece que se volverán a tropezar con la misma piedra.

Están hechos bolas

Y en relación con la distribución, se repite la historia. Hicieron a un lado a las distribuidoras especializadas pero satanizan generalizando a todos los distribuidores, cuando Cofepris bien sabe cuáles son los irregulares, en particular las empresas distribuidoras sin licencia y fuera de norma que nacieron en el sexenio pasado. Muchas de estas nuevas empresas lograron ventas directas al gobierno en niveles de escándalo por precios desmesurados, principalmente al IMSS; también por la imposición de empresas en ventas al ISSSTE. Así como se ve la cosa otra vez la 4T, ahora en su segundo piso, están entrampados en sus compras. Nada más falta que nuevamente vuelvan a pedirle a la UNOPS y a Calderon Alipi, que vengan a ayudar a comprar medicamentos.