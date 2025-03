¿Hay temple para larga pelea con los cárteles?

¿Ha evaluado el Gobierno de la República que hará si logra reducir el tráfico de drogas a Estados Unidos –léase fentanilo –, al menos lo suficiente para aligerar la presión estadunidense y eventuales las sanciones arancelarias?

Dice la DEA, según la prensa, que los cárteles ganan más que con el tráfico de drogas por las extorsiones, cobros de piso, huachicol, asaltos carreteros, trata de personas y por ser gobierno paralelo en muchas comunidades.

Dijo el vicepresidente norteamericano James D. Vance: “queremos que México se ayude a sí mismo al ayudarnos a combatir a los cárteles”. Quizá advierte que, aún sin fentanilo, los cárteles no dejarán sin larga y costosa pelea el rentable control territorial. ¿Tienen el Gobierno de la República y la sociedad el temple para pagar la churchilliana cuota de “sangre, sudor y lágrimas”?

¿Cuál ética privilegiará el Gobierno de la República?

Tiene el Gobierno de la República el compromiso político de “construir el segundo piso de la IV-T, continuidad con cambio”, pero el compromiso se hizo hace 28 meses y las circunstancias son radicalmente distintas, aunque los “puros custodios” del Arca de la Alianza de la “revolución de las conciencias” no lo crean.

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta amenazas más peligrosas que las confrontadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque los “puros” se niegan a aceptarlo.

Felipe González Márquez, hombre de izquierda, después de gobernar España durante más de trece años, describió su experiencia en una frase que, paradójicamente, describe el dilema de la Presidenta de México. Dijo González: “Al gobernar aprendí a pasar de la ética de los principios a la ética de las responsabilidades”.

Todo yo, dirá Rogelio Ramírez de la O

No puede ser casual que tantos responsabilicen al exsecretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, por la deuda pública del Gobierno Federal o por un déficit que hace dos décadas no registraban las finanzas públicas.

Díscolo, uno supone que de algún despacho gubernamental surgió la sugerencia ya convertida en tendencia de culpar a Ramírez de la O, como parte de algo que pretende presentar como maniobra política lo que no pasa de simple grilla.

Difícil saber si la grilla es parte de los forcejeos entre los grupos y facciones que, como siempre, pretenden dominar espacios en el Gobierno Federal, o si , como se rumora, se prepara el terreno para un manejo más político del programa económico del Gobierno de la República.

NOTAS EN REMOLINO

Una paradoja, pero el incidente de los personajes de Morena que, como dice Fernández Noroña, “por estar papaloteando”, dieron la espalda a la Presidenta por una selfie, le ganó puntos a la doctora Sheinbaum aún entre personas que no simpatizan con su Gobierno... Vaya usted a saber si es intriga, pero no puede soslayarse la versión de que los movimientos en Hacienda están relacionados con la insistencia en abonar el terreno para una reforma fiscal... Valiosa reflexión de don Pedro Calderón de la Barca para tiempos difíciles: “el valor es hijo de la prudencia, no de la temeridad” ...