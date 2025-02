Lo que hay detrás de la relación bilateral con EEUU

La relación bilateral con Estados Unidos se encuentra en una nueva frecuencia y no es un hecho aislado. Es el resultado de un cambio más grande y esto lo entendí la semana pasada en Austin, Texas durante La Cumbre de Políticas Públicas de la Texas Public Policy Foundation, que se celebró del 19 al 21 de este mes.

Contrario a la manera en como manejamos las cosas en México desde que Benito Juárez promulgó llevó las Leyes de Reforma entre 1855 y 1863, con las que separó la Iglesia y el Estado, en el Estados Unidos que pude percibir en la Cumbre en Austin, se advierte un renacer religioso que es capaz de cruzar esa barrera.

La consecuencia de todo ello es que Trump es considerado un instrumento de Dios. Y, además, un salvador, incluso aunque él mismo no lo sepa. Así que haber votado por él o por alguno de los legisladores de su partido, fue algo así como votar por la obra de Dios en la tierra. Es una idea muy religiosa, pero es normal en un país como Estados Unidos, en el que el 81% de la población cree en Dios.

Esto último no queda aquí y continua fluyendo por las venas que alimentan al nacionalismo que acompaña al movimiento MAGA (Make America Great Again) fundado por Trump, en el que todos los que lo apoyan se llaman a sí mismos patriotas.

El patriotismo es el nuevo lenguaje de oposición política, todo lo que solía ser ha quedado desplazado, y esto aplica tanto para lo internacional como lo local. Sobretodo, cuando los demócratas ya no son opción y están moralmente destruidos. Por eso es que entender el papel que juega la dupla de Donald Trump y Elon Musk es tan importante.

Las menciones conjuntas a Elon Musk y al Presidente fueron una constante no sólo en todas las conversaciones que pude tener con legisladores y funcionarios, sino también en cada discurso y en cada panel. Es como si fueran el nuevo duo dinámico y gobernaran en dupla.

Cada vez que eran mencionados los aplausos no dejaban de sonar, sobretodo cuando se enunció que el gobierno de Estados Unidos podría aprobar un plan que permitiría la entrega de cheques de USD 5,000 a millones de estadounidenses en el verano de 2026. Son los nuevos “mejores amigos del pueblo”, los “verdaderos patriotas” y esto contrasta con la ineptitud y por lo tanto con el “antipatriotismo”, con el que son percibidos los demócratas.

En lo internacional el patriotismo que corre por las venas de MAGA se enciende ante China y México, porque son considerados como las dos más grandes amenazas que tienen en este momento, y que son capaces de invadirlos.

En lo que respecta a China, el “patriotismo” estadounidense se centra en impedir su intervención en temas relacionados con las finanzas y la tecnología. Sus movimientos son percibidos como una invasión, capaz de amenazar su soberanía y por eso la Inteligencia Artificial se ha convertido en un tema central.

Es como si de alguna manera las fronteras de Estados Unidos adquirieran otra dimensión. Así es que geopolíticamente hablando, la tecnología se convirtió en la nueva ideología, y por lo tanto en la frontera que dará pie a la próxima división mundial que ya se encuentra en marcha como parte del nuevo orden mundial que se encuentra naciendo como se ciencia del combo que conforman el cambio climático y la guerra en Ucrania.

Mientras tanto en las cuestiones que tienen que ver con Mexico, el “patriotismo” se activa para prácticamente todo, pero sobresalen los temas relacionados con la inmigración y los Cárteles de la droga.

De hecho, después de haber asistido a este evento, me queda más que claro que México es el número uno en la mente de los estadounidenses. Porque así como Trump y Musk eran mencionados en todo, nuestro país también lo era.

El ser el primer socio comercial de Estados Unidos era algo que si bien también era mencionado, no era con lo que se identificaba más a México. Incluso me dio la impresión de haber estado escuchando entre líneas una versión tropicalizara de aquella frase célebre de Porfirio Diaz. Porque aquí no se trataba de “¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos!” , sino al revés “¡Pobre Estados Unidos, tan lejos de Dios y tan cerca de México!”. Razón por la que “hoy más que nunca” habrían de “¡Recordar El Álamo!” como en el grito de batalla de los tejanos durante la Revolución de Texas y la invasión a México en 1848.

Así es que tomamos por válida la apreciación de Mark Twain de que “la historia no se repite pero bien que rima”, esto último resulta escalofriante dado el contexto en el que nos encontramos en la relación bilateral, en el que los Cárteles de la droga, la soberanía y el patriotismo son los protagonistas.

No es para nada una buena combinación, y otra cosa que también entendí -mientras no se escuchó una sola palabra referente al tráfico ilegal de armas que viene desde Estados Unidos-, es que los Cárteles bien podrían ser un medio para lograr otro fin. Porque si el gobierno mexicano no responde como ellos esperan y hace valer el Estado de Derecho como debe, no dudarán en ejercer una presión diplomática fuerte y declarar a México como un Estado Patrocinador del Terrorismo al igual que a Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria.

Esto es lo que hay detrás de la nueva frecuencia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos y la importancia que tiene para nosotros entenderlo. Porque así como van las cosas, probablemente serán más de cuatro años.

El último en salir, apague la luz.

X: @StephanieHenaro