¿Habrá una liquidación sostenida del mercado estadounidense?

LONDRES – Tras 12 meses superando al resto del mundo, el mercado estadounidense se enfrenta a una posible corrección, y los inversores y líderes empresariales prudentes siguen de cerca la evolución y cubren sus riesgos en consecuencia. En un contexto de caída de la confianza del consumidor, inflación estancada y aumento de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, el modelo GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, muy seguido de cerca, ya muestra una contracción para el primer trimestre de 2025.

Mientras tanto, muchas otras economías se mantienen débiles. Por ejemplo, Alemania, la mayor economía de Europa, anticipa un crecimiento de tan solo el 0.2% este año, según el Bundesbank. A nivel mundial, una guerra comercial incipiente, las finanzas públicas bajo presión y el mayor riesgo de conflicto aumentan la probabilidad de una ola de ventas prolongada en el mercado.

No obstante, si bien algunos indicadores sugieren que los inversores están reduciendo su exposición a EU, otros sugieren que los participantes del mercado se muestran bastante complacientes con los riesgos. Dado que este panorama heterogéneo podría cambiar con bastante rapidez, los inversores deberían estar atentos a las siguientes métricas.

En primer lugar, un mejor rendimiento relativo en otros mercados podría ser una advertencia. En lo que va de año, el índice europeo EURO STOXX 50 ha subido alrededor de un 11%, y el Hang Seng de Hong Kong ha aumentado más de un 14%, mientras que el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 se han quedado rezagados, con una sobreponderación del 1.5% y un –0.52%, respectivamente. Según Bank of America, las asignaciones a acciones estadounidenses tuvieron una sobreponderación del 17% en febrero, pero esta cifra disminuyó respecto al 19% de enero y al 36% de diciembre.

Esta aparente rotación de los mercados estadounidenses representa un cambio de tendencia tras años de un optimismo implacable. En los mercados europeos, la perspectiva de un mayor gasto en defensa está impulsando considerablemente las valoraciones en sectores relacionados, con acciones de defensa y seguridad subiendo hasta un 22% en la primera semana de marzo.

El segundo indicador que los inversores deben observar son las fluctuaciones de las divisas frente al dólar. Hay indicios de que una ola de ventas en EU podría extenderse más allá de la renta variable, con el dólar estadounidense alcanzando máximos frente al dólar canadiense y el euro, de 1.45 dólares canadienses y 0.97 euros, respectivamente.

En tercer lugar, una cantidad significativa de efectivo se encuentra inactiva. Según Richard Bernstein Advisors, a finales de 2024 se mantenían 7 billones de dólares en fondos del mercado monetario, lo que implica una aversión al riesgo o, al menos, una reticencia a comprar activos estadounidenses de mayor riesgo.

Al mismo tiempo, la encuesta de Bank of America de febrero a inversores institucionales mostró que las tenencias de efectivo, que representan el 3.5% de las carteras, han caído a su nivel más bajo desde 2010, frente al 3.9% de enero. Si bien esto podría indicar una postura de aversión al riesgo, Bank of America señala que estos bajos niveles de efectivo han generado una señal de venta contraria para los activos de riesgo.

Un cuarto indicador es el oro, que suele comprarse como seguro ante una caída del mercado. Una tendencia particularmente interesante en este caso ha sido el movimiento de las tenencias físicas. Si bien las tasas de arrendamiento de oro han subido en Londres, han bajado en Nueva York, lo que indica una mayor demanda por parte de los inversores estadounidenses, que probablemente se estén protegiendo contra una caída del mercado.

También está el mercado del Tesoro estadounidense, en concreto la caída de los tipos de interés reales, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia cayendo recientemente al 4.16% en términos nominales. Hay al menos dos explicaciones para esto. Por un lado, podría significar que los inversores se están moviendo hacia activos seguros por la preocupación de una desaceleración económica o una recesión (aunque esto aún no se ha descontado en los mercados). Por otro lado, podría reflejar la opinión de que la administración Trump está fortaleciendo el balance general del gobierno mediante recortes de gasto, lo que reduciría la prima de riesgo de la deuda pública estadounidense.

En general, la primera explicación tiene mucho más respaldo, como lo demuestran otros indicadores, como el debilitamiento de la confianza del consumidor. Sin embargo, a pesar de los notables movimientos hacia activos más seguros, otros indicadores reflejan complacencia ante la creciente incertidumbre macroeconómica.

Los diferenciales de crédito (entre los títulos de deuda de mayor y menor riesgo) siguen siendo ajustados, ya que los inversores no han realizado la transición drástica hacia los bonos del Tesoro estadounidense libres de riesgo.

Además, en renta variable, los sectores defensivos y cíclicos, como los servicios públicos o los bienes de consumo básico, no han superado con creces a los sectores no cíclicos o de crecimiento, lo que implica una vez más que los inversores aún no están asustados. El volumen históricamente elevado de activos bajo gestión en fondos cotizados apalancados (una operación minorista especulativa y popular) muestra solo leves indicios de una disminución del apetito por el riesgo.

En 2016, los ETF apalancados/inversos representaban aproximadamente el 2% de un mercado total de ETF de aproximadamente 2 billones de dólares en activos bajo gestión, según Strategas. Actualmente, los ETF apalancados/inversos representan 81,000 millones de dólares, o el 8%, de un mercado de ETF de 11 billones de dólares.

Finalmente, las opciones de venta (una forma de protección contra caídas) no son muy caras, lo que sugiere que los inversores aún no están lo suficientemente preocupados como para apostar por una caída significativa de los mercados bursátiles estadounidenses.

Por supuesto, la reacción de los inversores a estos indicadores dependerá de su propia exposición a activos, las características de su cartera y su tolerancia al riesgo. Una interpretación de este panorama heterogéneo es que los inversores institucionales están tomando la iniciativa en la respuesta a la presión técnica y protegiéndose contra una caída del mercado. Mientras tanto, los inversores minoristas y los operadores aún no se han desprendido de los activos de riesgo estadounidenses. Esto significa que muchos inversores están evitando protegerse contra una recesión. Nadie sabe cuándo decidirán buscar refugio.

Dambisa Moyo

Project Syndicate

www.project- syndicate.org