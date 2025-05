Yo también hablo de Carballido

En un día como hoy pero de hace 100 años, en la ciudad de Orizaba, en el Estado de Veracruz, nació un niño que años después Salvador Novo describiría como “un muchacho genial, flaco, nervioso, de ojos asustados”, quien sería bautizado como Emilio y llevaría los apellidos Carballido Fentanes.

Según la semblanza que del escritor, quien dejó de existir el 11 de febrero del 2008, hizo la crítica y traductora literaria Selma Ancira (1958), Emilio fue un niño de salud delicada que prefería leer a jugar con otros niños.

En 1945 se inscribió en la Facultad de Leyes, pero la abandonó al segundo año para incorporarse a la de Filosofía y Letras y, posteriormente, a la de Arte Dramático. Sus principales maestros fueron Rodolfo Usigli y Fernando Warner. Tuvo como compañeros a Rosario Castellanos, Luisa Josefina Hernández, Jorge Ibargüengoitia, Sergio Magaña y Jaime Sabines.

Salvador Novo, entonces jefe del Departamento de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, descubrió el talento del joven autor; le pidió escribiera una obra para la temporada de Teatro Internacional en el Palacio de Bellas Artes. Así nació, en 1950, “Rosalba y los llaveros”, dirigida por el propio Novo; una comedia satírica donde se manifestó el humorismo del dramaturgo.

Carballido destacó como dramaturgo, autor de casi 200 obras de teatro, de todos los géneros, con éxitos como: “Un pequeño día de ira” (1960), “¡Silencio pollos pelones ya les van a echar su maíz!” (1963), “Te juro Juana que tengo ganas” (1965), “Yo también hablo de la Rosa” (1965), “Acapulco los lunes” (1969), “Las cartas de Mozart” (1974), “Orinoco” (1982), “Rosa de dos aromas”(1986) entre otras, presentadas en diversos idiomas y países como España, Alemania, Francia, Bélgica, Israel, Colombia, Venezuela, Irán y Estados Unidos. También escribió novelas, cuentos, más de 50 guiones cinematográficos y una ópera.

El próximo día 28 en el Teatro del Bosque Julio Castillo, la compañía francesa Catherine Delattres, escenificará “Te juro Juana que tengo ganas”, en francés con títulos en español, como uno de los eventos celebrados por el centenario del natalicio de tan destacado escritor.

También, la Sociedad General de Escritores de México, le rendirá homenaje a su distinguido socio, el próximo viernes 30, con la develación de una placa en el Teatro Enrique Lizalde del Centro Cultural Sogem, y la escenificación de la primera escena de “Rosa de dos Aromas” por la primera actriz Nuria Bages.

Punto final

Transcribiré unos diálogos de la pieza “Un cuento de Navidad”. Temporada navideña, una calle concurrida por niños y mamás, está Santa Claus 1: fino y bien vestido, frente a él, Santa Claus 2: pobre y mal vestido. Ambos con su respectivo fotógrafo.

- NIÑA: (Abrazada por Santa Claus) Yo quiero una casita con su coche, su licuadora, su televisión y sus foquitos que enciendan.

-SANTA CLAUS 1: (Voz engolada) Bueno, pero vamos primero a ver si estás en el libro de los niños que se portan bien. Porque en el cielo llevamos un libro donde los ángeles anotan todas las buenas acciones con tinta de oro.

-SANTA CLAUS 2: (Pregona) Véngase con el auténtico Santa Claus, no acepten imitaciones. Aquí no hay libros ni trámites. ¡Traigan sus cartas! ¡Correo directo al cielo! Nuestros ángeles no serán de la Secreta, pero reparten ese juguete que usted soñaba. No hay cola, no esperen más, un recuerdo que alegrará su casa, el mejor regalo para su madrecita santa, ¡un retrato de los niños con su Santa Claus! ¡Vengan, pásenle!

-FOTOGRAFO: No les grites así, ni que fuera La Lagunilla.

-SANTA CLAUS 2: Pues oye lo que dice aquél, puras pendejadas.

-SANTA CLAUS 1: Cuando nació el Niño Dios, había una estrella que venía mostrando el camino a los pastores, y los corderitos venían y corrían tras ella, y todos los vecinos corrían tras ella.

-SANTA CLAUS 2: Y tu pinche madre corría tras ella. (Lanza una trompetilla bien sonora)