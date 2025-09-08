TALLIN - La guerra de Rusia contra Ucrania se convirtió en un conflicto tecnológico a gran escala, donde entre el 70% y el 80% de las bajas son causadas por drones. Tras tres años y medio, la guerra se ha convertido en un juego incesante del gato y el ratón, donde cada nuevo sistema de armas ofrece solo una breve ventaja de dos o tres meses antes de que el otro bando desarrolle contramedidas.

Eso significa que la era de la guerra robótica ha llegado. Estamos presenciando su primera etapa en los cielos, la tierra y el mar de Ucrania. El desarrollo tecnológico militar más rápido del mundo se está produciendo en los garajes, sótanos y fábricas ucranianos, donde cientos de pequeños equipos construyen nuevos modelos de drones e interceptores.

Muchos han trabajado sin descanso desde febrero de 2022, sin fines de semana ni vacaciones. En cuanto un nuevo producto está listo, se implementa en primera línea. Los soldados lo prueban al día siguiente y, en 24 horas, se envía la retroalimentación de combate a los desarrolladores, iniciando así un nuevo ciclo. Algunos equipos de tecnología de defensa incluso entregan sus productos en mano en las zonas de combate y trabajan directamente con los soldados en la integración y la iteración.

Pero la maquinaria bélica rusa también opera a toda velocidad, con muchas fábricas funcionando las 24 horas. Una clara señal de la rapidez con la que Rusia puede ampliar sus sistemas de armas eficaces se produjo el 9 de julio, cuando lanzó 728 drones Shahed en un solo día. A finales de mes, se habían desplegado más de 6,200 Shahed, 14 veces más que en julio de 2024 y un 16% más que en junio. Para hacer frente a esta amenaza, al menos dos empresas de defensa ucranianas han desarrollado drones interceptores con IA que utilizan aprendizaje automático para identificar y destruir los Shahed. En las mejores noches, han alcanzado tasas de éxito del 60% al 70 por ciento.

Pero la lucha evoluciona rápidamente. Los Shahed también se están volviendo más inteligentes. Cuando Ucrania desplegó ametralladoras para la defensa aérea, los Shahed respondieron volando a más de tres kilómetros (1.9 millas), muy fuera de su alcance. Luego, a finales de julio, Rusia lanzó un Shahed con propulsión a reacción que puede volar hasta 700 kilómetros por hora, más rápido que la mayoría de los interceptores conocidos. Además, algunos Shahed ahora están equipados con imágenes térmicas, procesadores avanzados e incluso coordinación autónoma de enjambres. Parecen detectar cuándo están siendo perseguidos, desviándose y esquivando para escapar de su perseguidor.

Así es la naturaleza de la primera guerra entre robots. El conflicto lo libran dos sistemas autónomos, cada uno intentando superar al otro en tiempo real. Avances similares se están produciendo sobre el terreno. Los drones FPV (vista en primera persona) con conexión por cable óptico (lo que significa que su señal no puede ser interferida) ahora pueden atacar objetivos a hasta 30 kilómetros de la línea del frente, lo que hace que cualquier movimiento en esa zona sea extremadamente peligroso. Ambos bandos han comenzado a utilizar “drones latentes” que esperan en tierra durante horas hasta que aparece un objetivo.

Como resultado, se están desplegando vehículos terrestres no tripulados a gran escala, principalmente para logística, reabastecimiento, evacuación, minería e incluso ataques. Por ahora, Ucrania parece llevar la delantera en este ámbito. En julio, su 3ª Brigada de Asalto llevó a cabo una histórica operación totalmente autónoma , combinando drones FPV y robots terrestres para obligar a las tropas rusas a rendirse en el óblast de Járkov sin que ningún soldado ucraniano participara directamente en el asalto.

Uno de los mayores éxitos de Ucrania ha sido el uso de drones marítimos para expulsar a los buques rusos del Mar Negro. Estas unidades también se han modernizado con el tiempo. El 31 de diciembre de 2024, un dron marítimo ucraniano Magura V5, armado con un misil tierra-aire, destruyó un helicóptero ruso Mi-8 sobre el Mar Negro. Nunca antes un vehículo de superficie no tripulado había derribado una aeronave tripulada. Y ahora, algunos drones marítimos se utilizan como plataformas de lanzamiento o repetidores de comunicaciones para drones más pequeños, ampliando así su alcance y capacidad.

Estos no son casos aislados. Confirman que hemos entrado en una nueva era de la guerra, en la que los sistemas autónomos son fundamentales para el éxito en el campo de batalla. Las principales unidades de drones de Ucrania operan como startups tecnológicas de alto rendimiento, cada una con su propio reclutamiento, entrenamiento, financiación y cultura de equipo. Una brigada avanzada incluye más de 70 arquitectos de datos que analizan inteligencia en tiempo real las 24 horas. Estas unidades crean ciclos de aprendizaje rápido, adaptándose a los cambios del campo de batalla más rápido que las unidades militares tradicionales.

El nuevo actor más exitoso en el conflicto ucraniano es Swift Beat, la empresa de defensa del exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, que planea entregar cientos de miles de drones este año. La empresa ha desarrollado uno de los drones interceptores Shahed más eficaces y está desarrollando sistemas capaces de interceptar misiles de crucero y balísticos. Sin embargo, curiosamente, muchas de las nuevas tecnologías no las están desarrollando grandes contratistas de defensa, sino miles de voluntarios y la sociedad civil.

Este tipo de innovaciones ayudan a explicar cómo Ucrania ha logrado contener a una superpotencia militar durante tanto tiempo. La OTAN y sus aliados necesitan urgentemente estudiar y reforzar su apoyo a Ucrania. La guerra robótica ya está aquí, y Ucrania está escribiendo el manual de campo.

El autor

Ragnar Sass, empresario tecnológico e inversor ángel estonio, es cofundador de Pipedrive, un desarrollador de software de gestión de relaciones con el cliente, y fundador de Darkstar Coalition, que lanzó el primer fondo de defensa paneuropeo centrado completamente en productos militares probados en combate.

Copyright: Project Syndicate, 1995 - 2025

www.project- syndicate.org