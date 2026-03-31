Buscar
El Economista
Opinión

Lectura 1:00 min

La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 31 de marzo del 2026.

main image

OpiniónEl Economista

Redacción El Economista

Domador

La Semar le cortó el paso a una embarcación frente a las costas de Michoacán. En un operativo conjunto con la SSPC y la FGR, los marinos interceptaron a seis personas a 61 millas náuticas de Lázaro Cárdenas, incautando aproximadamente 650 kilogramos de presunta cocaína distribuidos en 580 "ladrillos". Además de la droga, se aseguraron 350 litros de combustible y tres motores fuera de borda, reforzando la vigilancia en aguas nacionales.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete