Domador

La Semar le cortó el paso a una embarcación frente a las costas de Michoacán. En un operativo conjunto con la SSPC y la FGR, los marinos interceptaron a seis personas a 61 millas náuticas de Lázaro Cárdenas, incautando aproximadamente 650 kilogramos de presunta cocaína distribuidos en 580 "ladrillos". Además de la droga, se aseguraron 350 litros de combustible y tres motores fuera de borda, reforzando la vigilancia en aguas nacionales.