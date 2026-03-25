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La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 25 de marzo del 2026.

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Redacción El Economista

Contorsionista

El conflicto legal que involucra a los hermanos Urich, accionistas de la firma de útiles escolares BACO, puede derivar en un asunto diplomático entre México y Estados Unidos, luego de que John Urich, quien es estadounidense, pidió por escrito ayuda al presidente Trump, ante quien argumenta que su caso no amerita prisión preventiva justificada; Urich busca apegarse a la reciente Orden Ejecutiva de Trump para proteger a ciudadanos de aquel país encarcelados en otras naciones.

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