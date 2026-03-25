Contorsionista

El conflicto legal que involucra a los hermanos Urich, accionistas de la firma de útiles escolares BACO, puede derivar en un asunto diplomático entre México y Estados Unidos, luego de que John Urich, quien es estadounidense, pidió por escrito ayuda al presidente Trump, ante quien argumenta que su caso no amerita prisión preventiva justificada; Urich busca apegarse a la reciente Orden Ejecutiva de Trump para proteger a ciudadanos de aquel país encarcelados en otras naciones.