Rehilete

La diputada Martha Cruz Jiménez (PT) anunció un foro el 8 de octubre para exigir cuentas a Bienestar, INPI e Inegi por la asignación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en Comunidades Indígenas y Afromexicanas en Oaxaca. Acusa exclusiones arbitrarias, imposiciones sin pertinencia cultural y retrasos en ministraciones. Maribel Martínez urgió revisar el Paquete 2026.

Mago

En la Cámara alta, Francisco Barreda de MC alzó la voz por los órganos internos de control: “No son oficinas olvidadas, son guardianes de la legalidad”, dice. En el foro que organizó, se habló menos de tecnicismos y más de confianza ciudadana. Con cifras duras Salime García (Campeche) y Carmen Hidalgo (Chihuahua) dejaron claro que la corrupción se combate desde el trámite cotidiano.

Malabarista

Con llamado a dejar de lado la indiferencia institucional, el diputado Pedro Zenteno (Morena) presidió el conversatorio “Hacia una estrategia nacional para las enfermedades raras”. Se busca crear un fondo específico, registro nacional y centros de excelencia. Diputados, expertos y pacientes coincidieron: el sistema de salud no puede seguir ignorando a más de ocho millones de personas. La falta de diagnóstico oportuno, tratamientos y regulación, no es rara… es una omisión sistemática que urge corregir.