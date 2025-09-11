Buscar
El Economista
Opinión

Lectura 1:00 min

La Gran Carpa

main image

OpiniónEl Economista

Redacción El Economista

Contorsionista

Frente a las aguas del Pacífico, al suroeste de Acapulco, la Semar puso manos a la obra y aseguró 1.6 toneladas de cocaína. En recorridos marítimos y aéreos, detectaron embarcaciones sospechosas cargadas con 54 bultos tipo costalilla. Dentro, unos 1,600 paquetes con la codiciada mercancía. El Gabinete de Seguridad aplaudió la operación naval, mientras el crimen organizado recibe otro golpe, en los últimos meses se tiene la percepción que aumentan los decomisos, hay que revisar las cifras.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete