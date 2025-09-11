Contorsionista

Frente a las aguas del Pacífico, al suroeste de Acapulco, la Semar puso manos a la obra y aseguró 1.6 toneladas de cocaína. En recorridos marítimos y aéreos, detectaron embarcaciones sospechosas cargadas con 54 bultos tipo costalilla. Dentro, unos 1,600 paquetes con la codiciada mercancía. El Gabinete de Seguridad aplaudió la operación naval, mientras el crimen organizado recibe otro golpe, en los últimos meses se tiene la percepción que aumentan los decomisos, hay que revisar las cifras.