Mujer en aro

La política hídrica de la capital ha tenido avances en aspectos técnicos como la atención de fugas, la digitalización de procesos y la captación de agua de lluvia. Sin embargo, Judith Domínguez, investigadora de El Colegio de México, advierte que persisten rezagos en equidad, sostenibilidad financiera y enfoque de derechos humanos. Aunque el derecho al agua está en la norma, aún no se refleja en el presupuesto ni en la atención a zonas más vulnerables.