Opinión de la sección de Foros del 10 de septiembre del 2025.
La política hídrica de la capital ha tenido avances en aspectos técnicos como la atención de fugas, la digitalización de procesos y la captación de agua de lluvia. Sin embargo, Judith Domínguez, investigadora de El Colegio de México, advierte que persisten rezagos en equidad, sostenibilidad financiera y enfoque de derechos humanos. Aunque el derecho al agua está en la norma, aún no se refleja en el presupuesto ni en la atención a zonas más vulnerables.