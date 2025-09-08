Buscar
La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 8 de septiembre del 2025.

Sillas voladoras

En Polonia, la CBŚP (Oficina Central de Investigación de la Policía) desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetaminas en Świecie y detuvo a tres hombres, incluidos dos mexicanos presuntamente ligados a organizaciones de este lado del charco. Según el reporte, los connacionales supervisaban la producción y coordinaban envíos. La operación incluyó unidades especiales y grupos antiterroristas. El caso puso los reflectores sobre la expansión internacional del narco mexicano… esta vez, lejos de las costas, en pleno corazón de Europa del Este.

