Sillas voladoras

En Polonia, la CBŚP (Oficina Central de Investigación de la Policía) desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetaminas en Świecie y detuvo a tres hombres, incluidos dos mexicanos presuntamente ligados a organizaciones de este lado del charco. Según el reporte, los connacionales supervisaban la producción y coordinaban envíos. La operación incluyó unidades especiales y grupos antiterroristas. El caso puso los reflectores sobre la expansión internacional del narco mexicano… esta vez, lejos de las costas, en pleno corazón de Europa del Este.