Con más de 2 millones de votos respaldándola, estructura en 29 estados y 200 líderes recién estrenados, nació oficialmente la organización “Construyendo Prosperamos Juntos” (CPJ). Durante su presentación, Letizia Quezada, presidenta nacional, aseguró que se trata de un proyecto de reorganización con visión nacional, cuyo propósito es articular a la ciudadanía en nuevas formas de participación. Alfonso Ramírez Cuéllar, actual legislador federal identificado con el oficialismo, enfatizó que CPJ no surge desde el poder, sino desde el pueblo. Afirmó que la prioridad será escuchar, respaldar y acompañar a la sociedad en sus demandas y necesidades. Con este arranque, CPJ busca consolidarse como una alternativa política y social con alcance nacional, fortaleciendo liderazgos locales y promoviendo la inclusión de diversos sectores ciudadanos.