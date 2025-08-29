Carrusel

Los gobiernos municipales cada vez están más interesados y comprometidos con las obras de infraestructura públicas y privadas, para que se respeten las normas de seguridad en instalaciones subterráneas para evitar incidentes como fugas de agua o gas, y poner énfasis en excavaciones de particulares y empresas, que muchas veces son causantes de desperfectos en las redes, con acciones preventivas como en Ciudad Madero, donde la alcaldía, que encabeza Erasmo González Robledo, trabaja en coordinación con proveedores de gas natural, contratistas y la población extremar precauciones en la perforación del subsuelo, a fin de no dañar la red de distribución y minimizar riesgos de accidentes.