Oso en bicicleta

El Consorcio por la Medición y la Evidencia reconoció el trabajo del Inegi tras la publicación de la Medición de Pobreza 2024, destacando la reducción de la pobreza multidimensional desde 2016. Sin embargo, señalaron que la salud continúa rezagada y advirtieron sobre la necesidad de ajustes finos, como la actualización de tablas de equivalencia en el gasto de la ENIGH y modificaciones en preguntas sobre servicios médicos, que podrían alterar la interpretación de las carencias observadas en la población.

Carpa

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, anunció que interpondrá una denuncia penal contra Alejandro Moreno Cárdenas por lesiones, daños a la propiedad y amenazas de muerte, tras la pelea al término de la Comisión Permanente. Noroña calificó la agresión como “planeada, con alevosía y ventaja” y adelantó que promoverán el desafuero del líder priista y tres diputados más. Su colaborador, herido al intentar grabar la trifulca, fue mostrado con collarín y un brazo inmovilizado.

Globos

En Bucareli, el Registro Nacional de Población (Renapo) celebró 45 años con pastel y reconocimientos a sus veteranos. La secretaria Rosa Icela Rodríguez destacó al Renapo como garante de inclusión y anunció que, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, se implementará la CURP biométrica, voluntaria y ordenada, para proteger identidades y evitar duplicidades. “La identidad ya no es trámite, sino justicia social”, afirmó. La Secretaría de Gobernación enfatizó que México es más fuerte cuando nadie queda sin nombre.