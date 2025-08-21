Oso en bicicleta

Desde su celda en una prisión federal de Estados Unidos, Genaro García Luna, exzar de la seguridad mexicana durante el gobierno de Felipe Calderón y sentenciado a 38 años por narcotráfico, denunció condiciones extremas. Sus abogados aseguran que carece de cubiertos, acceso a duchas y a sus documentos legales. Según un informe presentado ante la corte de apelaciones, el exfuncionario ha perdido varios kilos desde su traslado en diciembre de 2024. La defensa busca revertir su situación ante las autoridades estadounidenses.

Tras el descarrilamiento del Tren Maya, las primeras declaraciones llegan desde San Lázaro. Leonel Godoy Rangel, diputado de Morena, calificó el hecho como un “incidente menor”, resaltando que, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. No obstante, reconoció que la situación invita a la autocrítica: “Claro que hay que mejorar el servicio”, aseguró. El suceso abre un debate sobre la seguridad y eficiencia del proyecto ferroviario, mientras autoridades y usuarios analizan las causas y buscan garantizar que no se repita un episodio similar.

Tras meses de idas y vueltas entre México y EU sobre los acuerdos en materia de seguridad, Rubén Moreira se alinea con el discurso de Palacio Nacional. El exgobernador subraya que cualquier pacto debe respetar la soberanía de ambos países y promover un combate conjunto contra el crimen. Además, destaca la necesidad de que las negociaciones bilaterales sean transparentes, de modo que la ciudadanía conozca los avances y compromisos alcanzados entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, cooperación y coordinación.