Carrusel

La Cámara de Diputados prepara un apoyo económico de 58,297 pesos para cada uno de sus 500 legisladores, destinado a facilitar la entrega de informes de labores anuales. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, acordará esta medida con líderes parlamentarios, esperando que quede formalizada en los próximos días antes del inicio del siguiente periodo legislativo.

Elefante en pelota

En la Garita de Otay, la Guardia Nacional, Sedena, Marina, SSPC y la Fiscalía General de la República detectaron un “envío artístico” con cuadros que ocultaban 122 paquetes (1,174 kg) de metanfetamina y 115 (724 kg) de cocaína. Gracias a Rayos X, descubrieron el doble fondo. El chofer, de 54 años, fue detenido y no cruzará más la frontera.

Mujer con palomas

En el Castillo de Chapultepec, Guadalupe Taddei, presidenta del INE, destacó que la igualdad y la no discriminación son pilares democráticos, no solo aspiraciones. Resaltó avances en paridad de género, sanciones por violencia política y mayor inclusión de indígenas y diversidad sexual. Llamó a crear alianzas para otorgar poder real a las mujeres. Reconoció a Mónica Soto, nueva presidenta de AMEA.