Sillas voladoras

En el recinto legislativo de San Lázaro se llevó a cabo el primer Foro Nacional de Seguridad en México: Retos y Propuestas. El evento reunió a expertos para analizar los desafíos en seguridad y generar propuestas viables, sostenibles y enfocadas en el bienestar social. Se abordaron diversas perspectivas, desde la prevención del delito hasta el uso de la tecnología en la lucha contra la impunidad. Además, se destacó la importancia de políticas públicas basadas en la evidencia para mejorar la seguridad en el país.

Rehilete

El Instituto Nacional de Migración (INM) fue solicitado para entregar información sobre las deportaciones de Estados Unidos a México entre 2016 y el 16 de diciembre de 2024. Sin embargo, el INM solo proporcionó un enlace a boletines estadísticos y no localizó los datos específicos. El INAI determinó que la búsqueda no fue exhaustiva, ya que el INM no cubrió el periodo solicitado, no compartió la solicitud con todas las unidades competentes y no identificó los sistemas de archivos utilizados.

Mujer con palomas

Las mujeres lideran el interés por su economía, según Afore XXI Banorte. En 2024, 267,758 mujeres realizaron al menos una aportación adicional a su Cuenta Individual, un aumento del 28% en comparación con 2023. De las más de un millón 123,000 cuentas de Ahorro Voluntario, 436,000 pertenecen a mujeres, lo que representa el 39% del total, destacándose como las más activas en realizar aportaciones. Este comportamiento refleja el creciente compromiso de las mujeres con su bienestar financiero.