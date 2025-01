Gobernar es pactar sin dogmas

“Si se fijan aranceles a México en febrero no es por el T-MEC, es por la migración y las drogas”, ratificó el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y confirma los temas acordados por el canciller Juan Ramón de la Fuente y el Secretario de Estado Marco Rubio.

Algunos se niegan a ver la diferencia entre el Trump de 2018 que no tenía experiencia de gobierno y el Trump de 2025 con su expertise del primer mandato. Un demagogo populista, sí, pero la mayoría lo respalda para hacer realidad todos sus proyectos, por delirantes que nos parezcan.

En Palacio Nacional donde, narrativas aparte, la realidad les fuerza a negociar con crudo pragmatismo, sin dogmas. Nadie se atreverá a reprocharles que apliquen la premisa de Gustave Le Bon: gobernar es pactar, pactar no es ceder. Ya entrados en gastos, ¡bon chance!

A veces el optimismo puede ser espejismo

Se han difundido datos del prestigiado Pew Research Center que explican la formidable dimensión del reto que tiene la Casa Blanca para deportar a todos los migrantes indocumentados.

Afirman que hay 11 millones de migrantes indocumentados en territorio estadunidense. Que viven en 6.3 millones de hogares. Y sostienen que el Gobierno recursos para catearlos todos, lo cual hay quienes aprovechan para decir que Trump blofea.

Aunque así fuera, no se engañen. No necesita detener a once millones. Sólo a uno o dos millones de migrantes indocumentados y enviar varios miles diariamente a las ciudades mexicanas de la frontera norte las colapsaría y crearía aquí grave crisis humanitaria.

No frenará el programa ferroviario sexenal

Anuncia la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que ya tiene los ganadores de las licitaciones para hacer los estudios sobre demanda, impacto urbano y condiciones legales económicas de dos proyectos ferroviarios.

Cal y Mayor y Asociados hará los estudios de los primeros tramos del tren de México-Querétaro- Irapuato-Saltillo-Nuevo Laredo por 6 millones 677 mil pesos. Los tramos finales los hará Transconsult por 18 millones de pesos.

O sea que el proyecto sexenal de ferrocarriles va; pero a diferencia de los trenes del sureste iniciados el pasado sexenio, ahora si se harán estudios, lo cual, sin duda, evitará inconvenientes, como los costos exorbitantes.

NOTAS EN REMOLINO

¡Qué maravilla los proyectos oficiales de gobiernos estatales que prometen combatir las causas de la migración! ¿Ya exploraron, por ejemplo, cómo evitar que se vayan a la construcción en Estados Unidos, si allá ganan los indocumentados al menos 3,000 pesos diarios y aquí el salario mínimo diario, redondeando cifras no pasa de 300 pesos?... Ahora aplican el programa “la clínica es nuestra” en el ISSSTE. ¿Ya revisó Raquel Buenrostro de Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno como se saltarán “las comisiones” las reglas para las comprar gubernamentales?... Una buena coordinación de la SSPC, Sedena y Semar, enmendaría los entuertos que tienen resentido al Gobierno de Trump al actuar contra las bandas criminales en amistosa colaboración con las agencias estadunidenses... Aplicable a Musk, Bezos y otros propietarios de las plataformas digitales un dicho de Kapuscinski: “descubrieron que la información era negocio y la verdad dejó de ser importante”.