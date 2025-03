GAP propondrá dividendo en asamblea

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el administrador privado de aeropuertos en México y Jamaica, propondrá a sus dueños el pago de un dividendo de 16.84 pesos por acción para este año.

La propuesta será presentada en la próxima reunión ordinaria con accionistas prevista para el 24 de abril, y los recursos provendrán de la cuenta de utilidades acumuladas pendientes de aplicar, la cual asciende a 18,864.3 millones de pesos (123.6 millones de dólares).

El dividendo del grupo aeroportiario será pagadero en una o más exhibiciones dentro de los 12 meses posteriores al 24 de abril de 2025.

En caso de aprobarse, el dividendo representaría un rendimiento de 4.4% si se toma en cuenta el precio al cierre de la jornada del 7 de marzo, de 384.75 pesos por título.

Además del pago de dividendo, GAP propondrá un monto de 2,500 millones de pesos para la recompra de acciones propias durante los próximos 12 meses a partir del día de la asamblea; así como los estados financieros de la empresa al cierre de 2024, la ratificación de miembros del consejo de administración, entre otros puntos.

Walmart de México y Centroamérica, la principal empresa de supermercados del país, anunció un cambio de fecha para la celebración de su próxima Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas.

La empresa tenía planeado llevar a cabo la asamblea el 9 de abril, pero ahora la llevará a cabo un día después; es decir, el 10 del mismo mes.

Financiera Independencia (Findep), una compañía mexicana especializada en microcréditos, anunció la emisión de notas senior clase A por 84.3 millones de dólares, con vencimiento a 2034.

Las notas fueron emitidas por la subsidiaria Apoyo Financiero, y cuenta con una tasa de interés de 7.72% bajo ciertas excepciones de registro contempladas en la Ley de Valores de Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado.

“Los documentos bajo los que se ofrecen las Notas no se han presentado o registrado ante, o aprobado por, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (U.S. Securities and Exchange Commission) o cualquier otra autoridad gubernamental en cualquier otra jurisdicción”, agregó.

Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), celebró su Reunión Anual de Consejos Regionales, presidida por Víctor Manuel Requejo, presidente del consejo de administración del banco y por Rodrigo Padilla Quiroz, director general de BIM.

Banco Inmobiliario Mexicano cuenta con 7 consejos consultivos a lo largo de la República Mexicana respaldados por 6 Centros Financieros, 11 oficinas de atención y una sucursal bancaria.

En cifras simples, la utilidad neta de Banco Inmobiliario Mexicano al cierre de 2024 fue de 190.9 millones de pesos y mostró el 13.4% de crecimiento con respecto al año anterior.

En cartera cerró 2024 con 12,341 millones de pesos y un crecimiento del 25% con respecto al año anterior.

