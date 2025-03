Lo que funciona para unos no necesariamente sirve para todos

Las finanzas personales se basan en principios universales, en conceptos que todos deberíamos aprender porque son verdaderos siempre y para todas las personas.

Sin embargo, la manera como se aplican esos conceptos, las estrategias, es distinta para cada persona. Dependen mucho de la manera como nos relacionamos con el dinero, de nuestra situación particular, de nuestros objetivos e incluso de nuestra forma de ser. A algunos se nos facilitan algunas cosas más que a otros.

Pensemos en conceptos como diversificación, riesgo o interés compuesto. Todos debemos entenderlos para poder utilizarlos a nuestro favor. Pero cada persona los debe aplicar de manera distinta: no es lo mismo un artista que un emprendedor o un empleado de oficina. Unos tienen ingresos muy variables, otros reciben una cantidad fija cada mes. De la misma forma, no es igual una maestra de escuela primaria que un alto ejecutivo en una empresa multinacional. Sus necesidades, sus objetivos son muy diferentes. La manera como deben manejar su dinero e invertirlo para lograr sus objetivos, también.

Hay personas que están muy preocupadas en saber cuál es la forma “ideal” de distribuir su gasto. Quieren saber si está bien gastar 30% de su ingreso en alimentos. ¿Es mucho o poco? Pues todo depende. Si uno gana bien y es soltero, quizá sea demasiado. Pero si uno es padre de familia, con un ingreso apretado y tres hijos que alimentar, quizá tenga que gastar un porcentaje mayor en este rubro.

Pero hay otras posibilidades. A lo mejor ese soltero es un entusiasta de la cocina y le encanta invitar a sus amigos y familiares, a quienes les prepara alimentos con productos de máxima calidad, que son caros. Eso es algo que disfruta. Comer bien está en sus prioridades. Entonces, este soltero tenderá a gastar mucho más en comida, que otro soltero que no la valora de la misma forma. Eso no tiene nada de malo: es perfectamente válido. Lo importante es que esto no lo distraiga de otras metas financieras que también son importantes, como el ahorro para su retiro. Todo en equilibrio. Recordemos que el dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr las cosas que son más importantes en nuestra vida.

Hace un tiempo leí una encuesta seria en Estados Unidos, que determinaba que la persona promedio se gastaba entre 9% y 12% de su ingreso en alimentos. Sin embargo, las cifras variaban mucho cuando las veíamos según el nivel de ingreso. En otros países el gasto en alimentos es significativamente mayor. En México por ejemplo, las personas, en promedio, gastan entre 15% y 20% de su presupuesto en comida.

Si una persona gasta bastante más que eso y quisiera tratar de “ajustarse” a un monto mejor, simplemente porque ese es el “deber ser”, es probable que no lo logre y que al intentar hacerlo le lleve a una gran frustración. ¿Realmente tengo que prescindir de algo que me gusta y es importante para mí, en aras de ajustarme a lo que ciertos “expertos” me dicen que debería gastar? Yo pienso que no.

Muchos especialistas en finanzas personales recomiendan el famoso presupuesto 50/20/30, que sugiere que la gente debe destinar 50% de su dinero a gastos fijos y esenciales (incluyendo gastos irregulares); ahorrar 20% para nuestras prioridades y dejar 30% restante para tomar decisiones respecto a nuestro estilo de vida. De hecho hay toda una filosofía detrás de esa técnica y la idea en principio no es mala. Pero simplemente no es aplicable a todas las personas.

De hecho, en México no funcionaría para la enorme mayoría de la población que vive al día y que por lo tanto está obligada a destinar más de 90% de su ingreso en necesidades esenciales. ¿Ellos están mal? Tampoco. Simplemente no se puede generalizar: lo que funciona para unos no necesariamente sirve para todos.