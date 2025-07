Fuera de países de la OCDE

¿Tenemos un país blindado? Y me refiero al tema de proteger inmuebles, vehículos, ciudadanía, y ciudades en general de desastres naturales, accidentes y enfermedades.

De acuerdo con la OCDE la respuesta es, no. Porque el blindaje vía pólizas de seguro de 2.66% del PIB que tiene México, de frente al 4% que tienen países de América Latina y ni hablar del 8 o 9% del PIB que representan países de la OCDE, simplemente como país nos quedamos fuera de cualquier rango.

Qué representa poder blindar a un país con seguridad pública, mucho. Comenzando por que los ciudadanos no tendríamos que destinar cantidades millonarias en caso de accidente, desastre natural, responsabilidad civil, o fallecimiento.

No me cree, solo es cosa de recordar lo que pagaron las aseguradoras en el caso del terremoto de 1985 o el huracán Billma donde se pagó por indemnizaciones 2,827 millones de dólares y ni que hablar de la pandemia donde se destinaron más de 3 mil millones de dólares de indemnizaciones. Sucesos que dejaron en jaque a muchas familias y estados en cuanto a sus finanzas se refiere.

No obstante, no avanzamos en blindar y proteger toda una ciudad, lo lamentable es que ello no sucederá mientras las autoridades, desde la CNSF, Condusef, y Gobierno en todos sus niveles, no volteen a ver verdaderas políticas públicas que permitan fortalecer esta estrategia, donde no sólo se verían beneficiados los ciudadanos, sino sería un contrapeso para empresarios y gobierno en todos los niveles, para que sus finanzas no se vean quebrantadas.

Sólo bajo políticas públicas podríamos avanzar en protección, para ponernos primero en niveles de países de América Latina y posteriormente de países desarrollados.

Y ya lo hemos comprobado en México, como la obligatoriedad de un seguro contra daños a terceros, permitió considerar los recursos para hacer frente a los accidentes viales, mismos que en este primer trimestre ascendieron a 18 mil 932 reportes, y aunque todavía 5 de cada 10 vehículos no cuentan con un seguro de cobertura amplia, el tema de cultura avanza.

Si hablamos de inmuebles, sólo 12% de las viviendas tienen un seguro, aunque si hablamos de aquellos que tienen un crédito hipotecario podríamos subir a un 20%, lo cual esta fuera de cualquier protección ante sucesos naturales donde hemos visto patrimonios diluir, y no sólo de personas sino de empresarios pequeños y medianos.

Y los niveles de protección en materia de salud, ni hablar, hemos visto que no hay dinero que alcance sino hay un trabajo en conjunto entre autoridades e iniciativa privada, donde la sociedad deberá ejercer como un ente clave.

De ahí el papel que juega la AMIS, bajo la dirección de Norma Alicia Rosas, quien no baja la guardia para poder en pro de establecer estrategias que permitan avanzar poco a poco, a fin de que la presencia del gremio no sólo se convierta en un tema de atender problemas, sino de proteger y establecer mejores estrategias para codificar mejores ciudades.

En fin, todo parece que las estrategias avanzan y existe voluntad política, la pregunta es si se podría llevar a cabo algún beneficio durante este sexenio.