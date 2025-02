La forma ausente

Para nadie es un secreto que a Morena, a sus militantes y a la presidenta misma, las formas les tienen sin cuidado. Para ellos los que se tiene que hacer se hace y los demás que se aguanten. Lo malo es que no sólo lo hacen cuando tratan problemas externos a ellos o que atañen al resto de la republica, lo hacen también con sus internos.

La semana pasada estuvo plagada de ejemplos, algunos bordaban en el humor involuntario, otros realmente parecían una imposición que dejada encuerados a todos los actores.

El primero que me viene a la mente es la filiación del exgobernador de Oaxaca, el gobernador de Sinaloa y los Yunes. Murat, jamás ha dado pruebas de ser un funcionario honesto y transparente. No lo fue en el INFONAVIT, no lo fue como gobernador. Tiene acusaciones graves de corrupción y abuso de facultades, sobre el ejercicio de su gobierno. Al punto llega la cuestión que el actual gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, puso el grito en el cielo y cuestiono a la dirigencia de su partido y hasta a la propia presidenta por la filiación tardía de Murat. Lo que llama la atención es que él ya es senador de Morena, porque habría que volverlo a afiliar ¿Qué no se consideró militante en el momento en el que se le dio la candidatura? Sólo Morena puede entender esta contradicción inexplicable y justificarla a pesar de las críticas y molestias al interior de su partido.

El Gobernador Rocha Moya, en Sinaloa, tiene sobre su espalda sobradas sospechas de estar vinculado a grupos de la delincuencia organizada, de haber contribuido al asesinato de su enemigo político Cue citándolo en el mismo lugar que a el Mayo Zambada y a uno de ellos hijos del Chapo. Por otro lado, la presidenta está bajo la presión de los EEUU, por su inacción contra los grupos delincuenciales y la acusación de complicidad de autoridades federales y locales con la delincuencia organizada y una de las investigaciones apunta al dicho gobernador. Que importa dicen ellos, lo importante es ser solidarios con el compañero, así que por que no, Andy le va a dar su credencial y a tomarse la foto, lo malo es que las consecuencias no las va a pagar Andy o la presidenta, sino todo el pueblo de México.

De los Yunes lo único que uno puede pensar es que Morena es esquizofrénico. No hay familia en el país que hubiera atacado más y a veces de manera especialmente burda a AMLO y Morena que los Yunes. Pero bueno, también recibió su tarjetita.

Esta el asunto de las listas que envió el senado al INE, en donde no estaban escritos los nombres de las tres ministras preferidas del régimen. El INE, se dio cuenta y en vez de actuar como arbitro le dijo al equipo que alguien estaba faltando regreso las listas al senado y con ello se consumieron los tiempos en los que los candidatos que no aparecían hubieran podido inconformarse. La elección ya es una tragedia, una mancha al tigre más que importa ¿verdad?

Sin embargo, la falta de formas y de estrategia en el asunto del Mayo Zambada, es la cereza del pastel. Secuestran al Mayo y el presidente al día siguiente lo único que atina a decir es que ya se están pidiendo explicaciones al gobierno de EEUU. Inuti petición a la luz de que de todas maneras ellos se lo llevaron a la mala. Ahí debió haber comenzado una estrategia inteligente para tratar el asunto. Pero no, el gobierno anterior y el actual han preferido declararse victimas de que los EEUU no les hacen caso, el Mayo amenaza a la presidenta con descarrilar la relación entre ambos países. Añadido a lo anterior el abogado del Mayo fue premiado por Morena el año pasado y las presidenta acudió a una fiesta ofrecida por él, porque había dado fondos para su campaña. Ahora ha comenzado a decir CSP que no es por defender a la persona sino por defender la legalidad. Se enredó ella misma. Si defiende al Mayo confiesa un interés, si no lo defiende le van a caer miles de delaciones por parte de testigos protegidos. Por no quedarse callados y defenderse detrás de un discurso simplón de soberanía nacional, ahora van a “reforzar la soberanía” con cambios a la constitución. Así no se defiende la soberanía es un asunto mucho más complejo en el que las formas, por cierto, son muy, pero muy importantes. Nada más, pero nada menos, también.