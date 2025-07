“El fenómeno PRIME” – de YouTube al anaquel

Hace pocos años, nadie se hubiera imaginado que dos creadores de contenido en YouTube y peleas de boxeo amateur estarían detrás de una de las bebidas más codiciadas del mercado mundial. Pero así es el nuevo mundo de los negocios en la era digital. Hoy, PRIME, la bebida isótonica creada por KSI y Logan Paul, se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo rompiendo las reglas del juego se le puede ganar a las grandes marcas.

Ninguno de los dos son celebridades “tradicionales” ya que son producto 100% de internet; generando millones de seguidores en YouTube, Instagram y TikTok, apalancados de su magnetismo único entre las generaciones Millennial y GenZ. En vez de monetizar solo su fama con patrocinios, decidieron crear un producto propio que reflejara su estilo de vida: energético, disruptivo y digital. Así nació en 2022 PRIME Hydration, una bebida que en pocas semanas desató la locura en los anaqueles de tiendas como Target, Walmart y 7-Eleven en Estados Unidos. Consumidores desesperados por probar la bebida de sus ídolos de YouTube, dispuestos a pagar la reventa en sitios como eBay.

Durante meses, PRIME estuvo agotada en todo el país. No era solo una bebida, era un fenómeno cultural. Y no por casualidad: detrás hubo una estrategia afilada de posicionamiento, contenido y comunidad. Mientras las marcas tradicionales competían en comerciales de TV y anuncios en supermercados, PRIME apostó por TikTok, por los streams en Twitch, por el boca a boca en Reddit y YouTube Shorts. Lo suyo no era la publicidad tradicional, era presencia orgánica, genuina y viral.

Parte del éxito también tiene que ver con lo que ofrece el producto: sin azúcar, sin gluten, sin calorías, con electrolitos naturales y sabores audaces. Los empaques son coloridos, instagrameables que hablan directamente el lenguaje visual de la cultura pop. En un mercado saturado por Gatorade, Powerade y otros gigantes, PRIME encontró un “white space”, ese espacio desatendido por las grandes marcas, que no estaban conectando con las nuevas generaciones.

El golpe maestro vino con sus alianzas estratégicas. PRIME se convirtió en el patrocinador oficial del Arsenal Football Club en la Premier League, del FC Barcelona, de la UFC y hasta del equipo Alpine en la Fórmula 1. En cada estadio, en cada pelea, en cada carrera, PRIME estaba ahí. No como un simple patrocinador más, sino como un símbolo de una nueva era de marketing deportivo: influencer-driven, digital-first, y conectado audazmente con su audiencia.

La expansión internacional ha sido igual de ambiciosa. Hoy PRIME ya está presente en muchos países, incluyendo México. Siempre entrando de manera disruptiva sorprendiendo en ventas, generadas sobre todo por el boca a boca. Muchos jóvenes no solo la compran para hidratarse, sino para compartirla en sus redes. La bebida se convirtió en un objeto de estatus, una prueba de pertenencia al club de los que están a la moda.

El Fenómeno de PRIME nos recuerda que el éxito en consumo ya no se trata solo de producto, sino de comunidad, narrativa y timing. KSI y Logan Paul entendieron algo fundamental: el marketing ya no es una función, es una conversación constante, y la marca que logra ser parte de la cultura, gana.

PRIME no solo vendió millones de botellas. Demostró que cuando entiendes a tu audiencia y construyes para ella, no necesitas pedir permiso para entrar en un mercado. Solo necesitas hacer ruido… y ser auténtico.

Pero la historia no termina aquí… Mantener una marca con ese pico de ventas no es fácil. Tienes que mantener la relevancia y saber ajustar en base a la reacción de tus competidores. En muchos paises la marca Prime yo no crece y su consumo empieza a decaer en marcados como EEUU y Reino Unido. Su tasa de recompra ha bajado considerablemente. Los nuevos usuarios ya no son suficientes para mantener el crecimiento. Que estan haciendo las grandes marcas en reacción? Que tiene que hacer Prime para mantener la participacion que gano? Algo que estaremos siguiendo de cerca!

En este espacio que he llamado “Más allá del Éxito” me emociona compartir este tipo de historias porque son inspiración pura para quienes queremos construir marcas relevantes en esta nueva era. Historias que no solo rompen esquemas, sino que abren caminos.

