FebrARTE… sugerencias de Artists’ Container Semana del Arte

Me encuentro en una situación verdaderamente complicada por hacer un resumen tipo lista de lo mejor que he visto, espero y confío este año en cuanto a Semana del Arte:

ZsONAMACO en su 21ª edición, presenta charlas, premios y recorridos especiales, reuniendo a más de 200 galerías de más de 30 países, de entre los artistas o galerías favoritas de Artists’ Container se encuentran: Filamento Rugs,Asya Geisberg Gallery, Ehecatl, In the Gallery, Art of the World Gallery, Artizar, por mencionar algunos.

The Olivia Foundation, un espacio expositivo en la Roma, Ciudad de México, presenta la exposición Woman in a Rowboat del 5 de febrero al 28 de septiembre de 2025. La muestra reúne obras de la Colección Olivia, enfocada en el arte abstracto del periodo de posguerra hasta la actualidad, explorando el color, la materialidad y la forma. La exhibición presenta artistas como Kelly Akashi, Olga de Amaral, Willem de Kooning, Tomm El-Saieh, Victoria Gitman, Luchita Hurtado y Martha Jungwirth, reflejando un espacio imaginativo de interioridad y autopercepción a través de diferentes géneros y estilos.Resignificaciones, Carlos Uzcanga propone una reflexión sobre el arte y diseño en Casa Comex hasta el 16 de febrero de 2025 en Casa Comex.

Sugerencias de Artists’ Container Semana del Arte.Especial

Las esculturas de Esteban Huacuja en Maia Contemporary, así como la exposición Situar a la Orilla del Cosmos de Sergio Suárez en Sabino la cual en su conjunto contempla la frontera porosa entre lo tangible y lo metafísico, invitando a los espectadores a reflexionar sobre la intersección de arte, el simbolismo y la imaginación cósmica.Por otro lado, Máquinas Alimentarias: Laboratorio de la Geografía Inadvertida es una exhibición organizada por Proyector en colaboración con Foodscapes, que examina las estructuras detrás de los sistemas alimentarios y su evolución futura. A través de una perspectiva interdisciplinaria, la muestra revela cómo la tecnología, la política y la cultura moldean nuestra relación con la alimentación.

Kasmin presenta H-Dropping, una exposición individual de Lyn Liu , donde la artista profundiza en estados contradictorios y disfuncionales mediante 11 pinturas que abordan lo inquietante como eje de su práctica. Las obras se exhiben en las tres galerías de Casa Siza, diseñada por Álvaro Siza. Además, Kasmin Books publicará un libro de artista en edición limitada con texto de la crítica Jenny Wu.

Sugerencias de Artists’ Container Semana del Arte.Especial

En Galeria Mascota, Charlotte vander Borght presenta Gold of Grass, Lead of Sky, mientras que Laura Tiffin exhibe Near Death, Still Life, una serie en la que transforma pesadillas de peces moribundos en acuarios improvisados, explorando la naturaleza muerta y el retrato surrealista como formas de cuestionar la autenticidad en un mundo post-humano.

Proyectos Públicos ofrece recorridos gratuitos por distintos espacios culturales de la Ciudad de México y facilitará el acceso a eventos mediante transporte sin costo. Asimismo, se apoya la exposición "Máquinas del Pensamiento" de Yuri Zatarain en Minart Museum, reforzando el compromiso con la vanguardia y la creación artística de gran formato.

Entre las exposiciones destacadas, Marcos Mion presenta "Criaturas en Distorsión de los Mitos" en Atenas 30, mientras que Luis Vena2 exhibe en Pug Seal con la galería de Ricardo Reyes. La muestra "Dimensiones Paralelas", curada por Diana García en el Centro Cultural Casa Lamm, cuenta con la participación de Pedro Friedeberg, Mariana Garcia, Tony Farfall, Senge, etc. En Polanco, la Galería Oscar Román alberga la exposición colectiva "Paralelas XVII", con obras de Brigitte Briones, Daniel Azuara y Luigi, quien también participará en Dot Day Night.

Sugerencias de Artists’ Container Semana del Arte.Especial

Además, OPEN presenta la muestra "Euforia", con Enrique Rosas e Israel González Matador, quien también exhibirá en Galería Claroscuro junto a Perla Arroyo. En Ensamble Atelier, Vianey Chauvet y el colectivo Arte Casa Lulu organizarán "Lo que somos, lo que fueron" de Santiago Blanco. La primera edición de la Feria Territorio tendrá lugar en Avenida de los Compositores 4.

Zona Maco cuenta con la presencia de la Galería Hilario Galguera, que exhibe en su booth y en Cuarto de Máquinas con muestras como "Yuxtaposición Efímera", "Lost and Found" de Serge Bernabeu y la obra monumental de Bosco Sodi en Casa Wabi. Asimismo, se presenta "Den of Wolves" de Issa Salliander y el performance "Debris" en el Museo Británico.

La escena artística continúa expandiéndose con la apertura del estudio Local 7 por Juan Manuel Latapi y las exposiciones en la Galería LeLaboratoire de Julien Cuisset, donde se muestran "Orbe" de Roberto Turnbull y "Strata" de Alois Kronschlaeger. En NIV, la muestra "Sueños que Rugen" incluirá a Arturo Dib, Tobias Ross-Southall y Francisco Diego, con un acompañamiento musical de Operación Tormenta.

La fotografía también tiene un papel relevante, con Rosi Calderón exhibiendo en la galería Troconi-Letayf & Campbell; Claire Beckaer con su pieza Lingam Woods (Can’t you Tell I’ve been Missing You?) en la galería LMI y Dario Ortiz la pieza Domingo en Tlacolula con Galeria Duque Arango en Maco. Además, el Salón del Anticuario celebrará su décimo aniversario con la curaduría de Alfonso Miranda y la participación de figuras como Rafael Tovar López Portillo, Gabriela Lobo, Rodrigo Rivero Lake y Andrés Blaistein. En BADA, Diegolo, Tracy Lara y Elisa Salas muestran su trabajo..

Dentro de las propuestas innovadoras, Said Dokins, en colaboración con Leonardo Luna, exhibe "Heliografías de la Memoria", presentada previamente en la Bienal de Caligrafía de Sharjah. Michelle Sitton expone en El Palmar, mientras que Giuliana Rivero y Coco Robles llevarán una experiencia de arte sonoro con gongs en Tetetlán.

Artists’ Container también tendrá presencia en la edición especial de arte de la revista MM de Jasive Fernández en Zona Maco y BADA. En esta publicación, se aborda por primera vez en México la ampliación del Museo de Arte de San Diego, diseñada por Lord Norman Foster bajo la dirección de Roxana Velásquez Martínez del Campo, directora de dicho recinto.

Finalmente, la Semana de Amigos MAP en el Club de Industriales incluye actividades culturales y un concierto de la pianista Ana Gabriela Fernández. La muestra colectiva "Factoría de Nada", curada por Alessandra Migliano en colaboración con Al Ratito Studio y Marion Friedmann, cuenta con Daniel Lezama, Emiliano Gironella y David Troice. Otras exhibiciones incluyen "Proyecciones de la Memoria Inaprensible" de Elena Manero en Casa Versalles y las icónicas "Papayas" de Alejandro Glatt en Colony, con un performance especial del Dr. Simi y la participación del saxofonista Scott Page, exmiembro de Pink Floyd, Supertramp y Toto.