¿Estafas perpetuas?

La detección y el arresto de los presuntos responsables de actos de corrupción ha quedado a cargo del secretario Omar García Harfuch y el fiscal Alejandro Gertz Manero. Al margen han quedado la fiscal en la materia, María de la Luz Mijangos, y la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.

La judicialización de los expedientes sobre el huachicol fiscal, originados en las secretarías de Hacienda y Energía, implican tipos penales. En el terreno administrativo, la SABG y la Auditoría Superior de la Federación realizan las indagatorias correspondientes para proceder contra los servidores públicos implicados en actos indebidos, como las compras con sobrecosto —Birmex— y las adjudicaciones amañadas de contratos en Alimentación para el Bienestar.

Se trata de un grupo de comercializadoras que proveen despensas para distribuir productos de la canasta básica a precios bajos, a la empresa sustituta de Segalmex y Diconsa. Entre ellas, Todologos.com, Grupo Pelmu, Konkistolo, Comercializadora Family Duck y Abastemade. Estas empresas, vinculadas a la familia del empresario Enrique Magaña, no están al corriente en el SAT y acumulan múltiples observaciones por la ASF.

Además, estas denuncias por contrataciones millonarias de empresas de outsourcing ya han sido radicadas en la FGR, instancia en la que han identificado a la cúpula de esta red de desvíos millonarios. Entre los investigados está José Alfredo Labastida Cuadra, quién fue gerente de Recursos Humanos en Segalmex.

La investigación tiene su impacto político de cara a las elecciones del 2027, porque después de su paso por Segalmex, Labastida cambió su residencia a La Paz, Baja California, donde construyó el hotel Boutique Labastilla y ahora es el principal promotor de la candidatura a la Gubernatura de Baja California de la alcaldesa de ese municipio, Milena Quiroga Romero. La pregunta es ¿de dónde proviene la bonanza económica de Labastida Cuadra, que le alcanza incluso para apoyar proyectos políticos?

Cuando se formulan dichas preguntas, casi siempre se cuenta con una hipótesis. Y los que saben de estas historias apuntan al recinto legislativo. Un financiero que desde el 2023 apostó fuerte en proyectos morenistas, al amparo de una corcholata fallida, que fue premiado con el Instituto Belisario Domínguez y que buscará una candidatura en el Estado de México en el 2025, estaría entre los principales protectores del exfuncionario. ¿Sus iniciales? LUMO.

Efectos secundarios

ACUERDO. Luego de negociaciones que extendieron durante más de un año, los tenedores de palcos y plateas del Estadio Ciudad de México —donde será la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 y se celebrarán otros cuatro partidos de esa justa deportiva— tendrán acceso al inmueble y podrán usar sus espacios sin costo alguno. Para ello, el Estadio ha hecho una serie de compromisos y pagos a la FIFA, mientras que Banorte y Grupo Ollamani acelerarán los trabajos de remodelación de la que será por tercera vez sede mundialista.

PERSECUCIÓN. Sin noticias sobre el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, en México y Paraguay se ha recabado evidencia sobre una red de empresas ligadas a su familia, enfocadas en apuestas digitales y sorteos. Este seguimiento será clave para determinar si este entramado se desmantela o se convierte en otro caso impune. La adquisición de bienes en el extranjero, como el departamento de lujo en Miami, es un indicio de que los beneficios económicos del grupo alcanzaron niveles preocupantes, con implicaciones que trascienden las fronteras