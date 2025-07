Por qué escribí un libro sobre psicodélicos y salud mental

Un día me senté frente a la computadora con el corazón en la mano y la certeza de que, si no contaba mi historia, algo dentro de mí se rompería. No por vanidad ni por afán de protagonismo, sino porque sentía —y sigo sintiendo— que hay demasiadas personas navegando solas por el mar oscuro de la ansiedad, el duelo, el burnout, los trastornos alimenticios, la neurodivergencia, la falta de propósito. Yo estuve perdida ahí.

Así nació la idea de un libro: como una necesidad de nombrar lo innombrable, de darle forma y sentido a un proceso que ha sido todo menos lineal. Un trayecto que me llevó de ser una psiquiatra tradicional a convertirme en una psiquiatra integrativa. Es decir, de prescribir desde el manual y el protocolo, a escuchar, observar, detenerme, acompañar y buscar soluciones que integren la mente, el cuerpo y el espíritu. Creo en el poder del contacto humano, de la nutrición, del movimiento, del arte y, sí, también de ciertas moléculas —las llamadas psicodélicas— que, bien utilizadas, pueden convertirse en rutas hacia una sanación profunda.

No ha sido un camino fácil. Escribir Tu viaje de sanación psicodélica (Editorial Planeta) fue como abrir, uno por uno, los cajones de los pendientes emocionales. Volver a mis propios miedos, a mi historia con la ansiedad, al dolor de ver a mi hijo intentando encajar en un sistema educativo y médico que no está hecho para la diferencia. Recordar cuántas veces, como madre y como psiquiatra, me sentí insuficiente. Y, al mismo tiempo, descubrir que esas heridas también me han convertido en una mejor terapeuta. Más humana y, por lo tanto, más vulnerable.

Tu viaje de sanación psicodélica no es un manual ni una promesa de curación rápida. Es una invitación a explorar, con responsabilidad, información y compasión, el mundo de los enteógenos: sustancias como la ayahuasca, los hongos con psilocibina o el MDMA, que han sido utilizadas durante siglos por distintas culturas para sanar, conectar y trascender, y que hoy están siendo estudiadas rigurosamente por la ciencia. Hablo de lo bueno, lo malo y lo feo. De los riesgos reales —especialmente para los jóvenes—, de los mitos, de la moda. Pero también de los milagros. De los avances asombrosos que la investigación está logrando día con día. De los protocolos que ya están salvando vidas.

En cada página hay datos duros, sí, pero también hay alma. Porque este libro no fue escrito solo con la cabeza, sino también con las entrañas, con los testimonios de pacientes, con las ceremonias vividas, con los aciertos y con los errores. Y, sobre todo, con la esperanza de que podamos construir un nuevo paradigma para la salud mental.

Hoy, después de tanto trabajo, al tener por fin el libro impreso entre las manos, tiemblo un poco. No soy escritora profesional. Pero soy alguien que decidió hablar, consciente de que el silencio también enferma. Nombrar, compartir y construir redes de comprensión puede sanar no solo a uno, sino a muchos.

