Los errores más frecuentes en las inversiones (Parte 3 de 3)

En esta serie he hablado de algunos errores en las inversiones que parecerían ser simplemente falta de sentido común. Por ejemplo: ignorar el riesgo o invertir a ciegas (sin saber ni qué hace la empresa que estamos comprando o cómo funciona el instrumento que hemos adquirido). Sin embargo, son sumamente frecuentes. Los veo todos los días.

Los siguientes errores en esta lista son:

7.-No tener idea del rendimiento esperado ni del riesgo asociado del portafolio.

Cada vez que hablo con alguien sobre sus inversiones, les pregunto: ¿cuál es el rendimiento esperado de tu portafolio en tu horizonte de inversión? Casi nadie lo sabe.

Lo mismo pasa con la volatilidad, que es relevante cuando los mercados van mal. Mucha gente no entiende que los bonos emitidos y garantizados por el gobierno, de tasa fija a largo plazo, a veces pueden experimentar caídas pronunciadas.

Entonces, cuando sucede, se asustan, me buscan pidiendo consejo o simplemente, venden. Porque fue algo que no veían venir, que no esperaban.

Cuando uno invierte, cuando uno construye un portafolio de inversión, debe saber qué esperar, con base en datos estadísticos históricos.

Es cierto: nada está garantizado y el futuro puede ser muy distinto a lo que ha pasado antes. Pero los datos históricos van más allá de 100 años, uno puede además analizar periodos distintos más cortos y todo esto sirve para tomar decisiones más informadas.

8.-No tomar en cuenta la inflación (rendimiento real).

Mucha gente comete la equivocación de hacer proyecciones con el rendimiento nominal de una inversión. Entonces, aún cuando logren su objetivo, esa cantidad tendrá un poder adquisitivo mucho menor al que tiene hoy.

Medio millón de dólares (10 millones de pesos) no compran hoy lo mismo que hace 20 años. Alcanza para muchísimo menos.

Si planeas tener una pensión de –digamos– 30,000 pesos al mes, estás pensando en el poder adquisitivo que ese dinero tiene hoy. No del futuro.

Como la inflación es una variable desconocida que depende de muchas cosas, debes proyectar y considerar el rendimiento estimado real (arriba de la inflación) que tiene tu portafolio de inversión.

Por ejemplo un portafolio compuesto 100% por el Índice S&P 500 tiene un rendimiento esperado del 10% anual nominal promedio. Pero como la inflación en dólares ha sido en promedio alrededor de 3% anual históricamente, en realidad el rendimiento real se sitúa en torno a 7% anual promedio.

9.-Invertir o especular con dinero que uno no tiene. Frecuentemente veo en sitios de préstamos de persona a persona, solicitudes que tienen que ver con esto. Gente que pide dinero prestado para invertir en criptomonedas, o porque tiene un sistema de trading “infalible” basado en inteligencia artificial que le produce altas ganancias.

En primer error del que hablé en esta serie es invertir sin estar preparado, es decir, sin tener una situación financiera sólida: libre de deudas de consumo y con un fondo para emergencias completo.

La gente que pide prestado para invertir, no sólo no está preparada para hacerlo, sino que además suele incurrir en riesgos mucho más elevados. Para empezar tiene una presión por generar rendimientos que sean mayores que el costo de esos créditos, que además suelen ser de corto plazo. Suelen por lo tanto meterse en instrumentos de elevada volatilidad, buscando aprovechar esos movimientos bruscos.

El problema es que las cosas muchas veces salen mal. Cuando eso sucede, no sólo pierden mucho dinero, sino también se quedan con una obligación que difícilmente van a poder cubrir y que se convertirá en un gran problema.

Esto también me lleva a otro error frecuente:

10.-Confundir invertir con hacer trading.

Las personas que hacen trading compran y venden instrumentos financieros todos los días (a veces en cuestión de minutos), buscando producir ganancias rápidas y capitalizar sobre los movimientos del mercado. Hay personas que hacen esto para ganarse la vida.

La cruda realidad, sin embargo, es que según estudios de distintas instituciones académicas e incluso autoridades financieras, menos de 5% de los traders logran rentabilidad en el largo plazo (tomando en cuenta los costos en los que incurren, como comisiones por transacción).

La gran mayoría termina perdiendo dinero. Es una actividad de tiempo completo, que requiere el dominio de muchos conceptos e indicadores, de las emociones y de distintas herramientas de control de riesgo.

Invertir no tiene nada que ver con buscar rentabilidad rápida o de corto plazo. Es un proceso que consiste en comprar y combinar distintas clases de activos, que permitan, dada tu tolerancia al riesgo, maximizar el rendimiento potencial en un horizonte de inversión que por lo general es de largo plazo. Siempre con un objetivo definido y con un plan.