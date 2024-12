Se equivoca, presidenta

“[…] a algunos les da coraje así, tremendo, hermoso aeropuerto, que ganó el premio como uno de los aeropuertos más bonitos del mundo”. Afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar al director del aeropuerto Felipe Ángeles. ¿A quiénes se refiere? No veo a los mexicanos enojados porque el país cuente con obras bonitas, por supuesto que SÍ, cuando se trata de proyectos que costaron mucho más de lo presupuestado, que siguen costando y no resuelven el problema.

Más de seis años después, el movimiento, así les gusta definirlo y definirse, no acaba de entender que México es de TODOS, que haber llegado a gobernarlo no les dio un título de propiedad, con sus filias y fobias han generado el caos de la división del país, asumirse como los buenos para denostar a los diferentes ha traído divisiones que se agravan cuando las fomenta la autoridad que debiera gobernar para TODOS, incluso para los enojados.

Pero, como el cirujano, vamos por partes. No, el AIFA no es uno de los más bonitos del mundo, pudimos tenerlo, pero Andrés Manuel López Obrador lo impidió. Sheinbaum y sus filibusteros se ponen en ridículo al decirlo y exhiben su poco mundo, los premios pueden comprarse porque el AIFA nada tiene qué hacer con el Hamad de Qatar; el Kansai de Tokio, Japón; el Changi de Singapur; el Incheon, de Seúl, Corea del Sur. Y en operaciones lejos del de Atlanta o Pekín. Sí, pudimos tener uno de los cinco mejores del mundo, como decían los verdaderos especialistas del proyecto que diseñó Norman Foster. Dicen que había riesgo de inundaciones, que estaba infestado de corrupción la corrupción, ni lo uno ni lo otro se ha demostrado. Lo que sí está confirmado es que el capricho de López Obrador lo vamos a terminar de pagar en 2047, nada se dice del destino que tuvieron los materiales que existían en la zona y, lo peor, la Ciudad de México seguirá sin resolver el problema que arrastra desde hace por lo menos tres décadas.

Así que, presidenta, no se equivoque. Quienes desde hace casi 30 años advertíamos que López Obrador era un peligro para México gustosos admitiriíamos el error si hubiese sido un buen presidente, si no tuviéramos casi la mitad del territorio nacional en manos del crimen organizado, los presuntos vínculos autoridad-cárteles, 39 millones sin atención a la salud, más de 1 millón y medio de alumnos que desertaron de la educación, casi medio millón de mexicanos que solo tienen para comer una vez al día, el campo abandonado, más de la mitad de empresas en la informalidad y podría seguirle.

Y su equivocación, presidenta, es mayor al ignorar o maquillar estos problemas, en los casi tres meses que tiene en la Presidencia; por cierto, NO en palacio, no se ven soluciones, solo el continuismo de un proyecto fallido.

Y sí, da coraje la forma en la que han devastado la República, la Constitución y la democracia.

Lograron reformas a 16 artículos constitucionales para satisfacer la sed de venganza de López Obrador contra la Suprema Corte de Justicia. Es ridículo llevar al texto constitucional la prohibición de los vapeadores o amenazar con incluir la prohibición del maíz transgénico.

Presidenta Sheinbaum, le queda todo el camino por recorrer y cumplir los más optimistas pronósticos, a condición de que deje de ser una imitación, y que conste, no significa que deja atrás principios ni lealtades, sino convertirse en presidenta de la República, pero de TODOS los mexicanos. Asumir que no puede seguir todos los caminos de López Obrador, la mañanera está siendo un lastre, entre sus virtudes no está la elocuencia, dicen que en corto es otra, que administrativamente tiene talento, no lo ha demostrado.

Descalificar a la oposición, ofender a la Corte y sus ministros, seguir la cantaleta de Calderón, García Luna o Claudio, se escucha viejo y hasta desgastado.

Ahora que si no le importa ofender a algunos o a muchos mexicanos, por lo menos, no mienta. El AIFA recibió subsidios por 1,500 millones de pesos, así que está lejos de alcanzar su punto de equilibrio.

Y aunque le cueste trabajo creerlo, quienes no votamos por Usted queremos un México mejor venga de quien venga.

