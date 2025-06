Elecciones: el elefante en la sala

Conocidas las cifras oficiales de las elecciones municipales en Veracruz y Durango, los analistas han empezado a desmenuzarlas para dilucidar las razones por las que Morena, el partido hegemónico, ganó o perdió en cada localidad.

Nos dirán de triunfos del PT y del desempeño de Movimiento Ciudadano, pero, al menos públicamente, nadie hablará del elefante en la sala, del rol de las bandas del crimen organizado y su rol en los comicios del pasado uno de junio.

A un año de las elecciones de 2027, que eligen 16 gobernadores y 500 diputados federales, y a cuatro años de inicio de la campaña por la Presidencia, es oportuno hablar del elefante en la sala y discutir cómo evitar que expanda su rol a factótum de elecciones nacionales.

El dilema para la nueva Suprema Corte

Un repaso de la lista de los ministros de la nueva Suprema Corte de la Nación que, presidida por el oaxaqueño Hugo Aguilar, entrará en funciones el próximo septiembre, muestra que todos han sido y son lopezobradoristas de cepa.

Uno se pregunta si para Palacio no será un problema que el diseñador de la reforma calculó dispersar en el poder de la nueva Corte y de los organismos que la administrarán y vigilarán, para asegurarse decisiones colegiadas.

Todos, precisamente por competir para inquebrantable lealtad al Movimiento, estarán en un dilema de lealtades. El tiempo dirá si la resolución del dilema de lealtades no hace de la nueva Suprema Corte instrumento para acotar los cambios en la continuidad.

Imperdonable acoso a la Presidenta Sheinbaum

Es probable que, al amagar con acoso imperdonable acoso a la Presidenta Sheinbaum, la CNTE, en todas sus versiones, sin querer, quizá identificó la mano que mece la cuna de la violencia magisterial y apunta al sector más radical de Morena, ese tan a la izquierda que si se mueve más se cae de la mesa.

“Nunca lo intentaron con el expresidente López Obrador”, dicen. Claro que sí, pero, además de sus maniobras, el exmandatario casi siempre evitó rayones a la investidura porque al restringir el acceso a los eventos, impensable la presencia de cualquier disidencia.

A muchos molestará, pero creo que Gobernación y el gabinete de seguridad, mientras refuerza la seguridad, podría responsabilizar a los gobernadores, sin excusa ni pretexto a evitar “colados”. Con la pena, pero prioridad debe ser la integridad física de la Presidenta de México.

NOTAS EN REMOLINO

Las redadas contra migrantes en California son un reto para el Gobierno de México. No hay forma de impedirlas, pero si exigir que ICE y otras autoridades federales de Estados Unidos respeten el debido proceso, que se ajusten a su presumida “rule of law” ... La Presidenta Claudia Sheinbaum, al parecer en previsión de que la Casa Blanca si impondrá impuesto a las remesas, anunció que podrían enviarse a través de la Tarjeta Financiera del Bienestar, que rebajará sus comisiones. Un subsidio más, inevitable, suponemos... Ricardo Monreal terció a favor del hijo mayor del expresidente López Obrador, con lo que el zacatecano muestra el colmillo político, porque en tiempos nublados siempre es bueno cobijarse antes de cualquier tormenta... Ah, implacable Oscar Wilde: “El deber es lo que esperamos que hagan los demás, no lo que hacemos nosotros” ...