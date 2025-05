Economía azul: Impulso vital para el desarrollo sostenible en Latam con el apoyo estratégico de la OCDE

El océano cubre el 71% de la superficie terrestre y comprende el 90% de la biosfera. Es un componente vital de la economía global. Proporciona seguridad alimentaria a más de tres mil millones de personas, facilita el transporte de más del 80% de los bienes a nivel mundial, y soporta los cables submarinos que transmiten el 98% del tráfico internacional de internet. Si la economía oceánica fuera un país, sería la quinta economía más grande del mundo.(1) Sin embargo, este valioso motor económico enfrenta serios desafíos, incluyendo el impacto del cambio climático, la degradación ambiental, una productividad rezagada y una lenta adaptación digital.

La economía azul, particularmente a nivel subnacional, emerge como un poderoso motor de desarrollo local y regional. Son las ciudades y regiones costeras, así como aquellas conectadas por vías navegables, las que albergan las actividades de la economía azul, generando valor y empleo. Un estudio reciente de la OCDE destaca que los sectores más comunes de la economía azul en estos territorios son los productos del mar, el turismo relacionado con el agua y el transporte de pasajeros por agua. Los principales incentivos identificados para la economía azul a nivel subnacional son la creación de empleo y el crecimiento económico. Ejemplos en otras regiones, como Barcelona, España, donde la economía azul contribuye con el 4.3% de su PIB y el 1.4% de su fuerza laboral, o la región de Andalucía con un 10.5% del PIB, ilustran el potencial significativo de este sector.(2)

Para América Latina y el Caribe, una región bendecida con extensas costas en dos océanos y una importante red fluvial, el impulso de la economía azul es una oportunidad estratégica. De acuerdo con estudios del Banco Mundial, más del 25% de la población vive a lo largo de la costa, cifra que aumenta a 100% en las naciones insulares del Caribe.(3) Parte importante de la actividad económica de la región participa depende de actividades costeras clave como la pesca, el turismo costero y el transporte marítimo. Países como Colombia han reconocido este potencial, con el Departamento Nacional de Planeación asumiendo la responsabilidad de su estrategia nacional, buscando posicionar al país como una "potencia bio-oceánica" para 2030 mediante el uso integral y sostenible de sus recursos marítimos para el crecimiento y el desarrollo. En Brasil, el estado de Río de Janeiro es objeto del primer estudio de caso de la OCDE sobre la economía azul,(4) un esfuerzo directo para analizar y potenciar este sector a nivel territorial. Chile está implementando medidas innovadoras, como la compensación a comunidades indígenas por la conservación de ecosistemas de carbono azul, lo que contribuye a sus objetivos climáticos.

A pesar de este potencial, la economía azul en América Latina y el Caribe, al igual que en otras regiones, enfrenta desafíos significativos. Los factores relacionados con el clima, como el aumento del nivel del mar y la erosión costera, son amenazas considerables. Sin embargo, el principal impedimento para la implementación efectiva de políticas de economía azul es la falta de recursos financieros. Le siguen de cerca la insuficiencia en la recopilación e intercambio de datos y la fragmentación de roles y responsabilidades en la formulación de políticas.(5) Abordar estas barreras es crucial para que los países y regiones de América Latina y el Caribe puedan maximizar los beneficios de la economía azul de manera sostenible. La situación de los países en desarrollo es particularmente difícil, con menos del 1% de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) dirigida a proyectos relacionados con el océano.

Aquí es donde entra en juego la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La OCDE está movilizando su experiencia en múltiples áreas políticas (ambientales, económicas, financieras y sociales) para apoyar a los gobiernos en la transición hacia una economía oceánica más sostenible. Su objetivo es garantizar que todas las sociedades, tanto desarrolladas como en desarrollo, puedan aprovechar los beneficios del océano de manera sostenible e inclusiva. La OCDE destaca el potencial aún no explotado de las ciudades y regiones en la economía azul, señalando la desconexión entre la inversión pública subnacional en temas climáticos y la escasez de estrategias específicas de economía azul a este nivel.

Para hacer frente a los desafíos identificados, la OCDE ha desarrollado la estrategia "RISC-proof", enfocada en reforzar la Resiliencia, la Inclusividad, la Sostenibilidad y la Circularidad dentro de las economías azules. La OCDE apoya a las ciudades y regiones en la construcción de economías azules "RISC-proof" mediante el establecimiento de condiciones de gobernanza adecuadas para la formulación, coherencia e implementación de políticas.(6)

El trabajo concreto de la OCDE incluye la generación de conocimiento a través de encuestas globales a ciudades, regiones y cuencas hidrográficas, y la realización de estudios de caso detallados para proporcionar recomendaciones políticas y planes de acción adaptados. Como se mencionó, el estudio de caso en Río de Janeiro es un ejemplo directo de este apoyo en la región. La organización también facilita el aprendizaje entre pares y ofrece un Marco de Evaluación RISC para que los gobiernos subnacionales evalúen su propio progreso.

Además, la Guía para Socios de Desarrollo de la OCDE busca facilitar una transición hacia una economía oceánica sostenible en los países en desarrollo.(7) Esto implica abordar las barreras financieras y tecnológicas y mejorar el acceso a evidencia basada en políticas. Existe también una oportunidad para construir o fortalecer clústeres marítimos y redes de innovación oceánica en regiones en desarrollo, a menudo a través de asociaciones público-privadas. Promover la innovación tecnológica y la transformación digital es visto por la OCDE como clave para cerrar las brechas de productividad y preparar la economía azul para el futuro, mejorando simultáneamente el conocimiento sobre los procesos oceánicos y su interacción con las actividades humanas.

La economía azul representa una gran oportunidad para el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe, con un vasto potencial de generación de empleo y crecimiento a nivel subnacional. Sin embargo, para aprovechar este potencial de manera sostenible, es imperativo superar obstáculos como la escasez de financiación, las deficiencias en datos y la fragmentación de la gobernanza, así como mejorar la adaptación tecnológica. La OCDE, con su investigación, marcos estratégicos como RISC-proof, y el apoyo directo a través de estudios de caso y guías para socios de desarrollo, desempeña un papel crucial en equipar a los gobiernos de la región con las herramientas y el conocimiento necesarios para construir economías azules más resilientes, inclusivas, sostenibles y circulares. Al fortalecer la gobernanza, fomentar la innovación y asegurar la inclusión, se sientan las bases para una economía oceánica en América Latina y el Caribe que sea económicamente dinámica, eficaz como motor de bienestar social y ambientalmente responsable. Estamos listos para ayudar.

*El autor es director del centro OCDE para América Latina y el Caribe

