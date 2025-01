La era dorada en Estados Unidos: ¿diplomacia o puño?

A unos días de la llegada a la Presidencia de Trump, las tensiones crecen entre los países colindantes. Desde el año pasado, las amenazas de deportaciones masivas, criminalización de la población migrante, militarización de la frontera con México y el denominar a las organizaciones delictivas, terroristas, se ha hecho realidad. Sí, Trump no miente, y no es el mismo de la primera Presidencia ahora viene recargado y sin nada que perder. Ha aprendido a organizarse, a controlar, a gestionar y a rodearse de gente que comparte sus ideas y que, a su vez, obedece. El objetivo, iniciar la época dorada en los Estados Unidos sin importar las consecuencias. En tan solo tres días, cientos de migrantes han sido deportados por las fronteras hacia México; la aplicación CBP One se encuentra suspendida y, con ello, sueños e ilusiones de cientos de personas que esperaban ya desde hace meses el permiso para solicitar asilo político.

Así, los discursos cobran forma y se hacen reales. Por otra parte, en materia de crimen, el punto sobre el renglón es claro para Estados Unidos, las organizaciones delictivas, enfocadas principalmente en el tráfico de sustancias ilegales, fentanilo, son el objetivo, pero ¿nombrarlas como organizaciones terroristas extranjeras (FOT) realmente ayudaría a contenerlas y debilitarlas? Dos temas que históricamente alertan en estricto sentido parten de vulnerar la soberanía nacional y hacer que las organizaciones delictivas sean tratadas como amenazas a la seguridad nacional, lo cual ya cambia el tono de las relaciones bilaterales en el discurso, pero en la práctica ¿qué implicaciones se ponen en juego para ambos países?

El nombrar terroristas a las organizaciones criminales, en el caso que lo autorice el Departamento de Estado en los próximos meses, ¿se traducirá en mayores atribuciones por parte de las autoridades para llevar a cabo investigaciones, trabajo de inteligencia conjunto, cooperación y compartición de información entre ambos países? Hasta el momento, Estados Unidos cuenta con leyes y atribuciones jurídicas que operan e intervienen para debilitar financieramente a las organizaciones criminales y que incluso pueden extenderse para llevar a cabo intervenciones a sectores más amplios que formen parte de las redes de contubernio criminal.

Pero lo que sí podemos ver en el horizonte es que quizás el marco mental desde Washington cambie, y quizás habiliten más recursos para imponer orden en materia criminal que pudieran traducirse en intervenciones militares, lo cual abriría un panorama complejo y riesgoso, ya que los efectos pudieran ser contraproducentes si no se comprenden bien las criminalidades y sus lógicas territoriales y extraterritoriales en su justa dimensión, de la mano de un trabajo compartido para desarticular redes de contubernio criminal que corren por ambos lados de la frontera. La presión es clara para el gobierno mexicano, pero lo que es cierto más allá de la etiqueta es que el problema de la contención y debilitamiento de las organizaciones criminales no se logrará si no se trabaja horizontalmente, con el mismo objetivo, no en el discurso, sino en la práctica. La responsabilidad más allá de levantar el puño tiene y debe de ser compartida.¿Se tendrá el ánimo de sumar esfuerzos…?